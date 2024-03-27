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客庄特色融合米其林綠星 春豐客庄宴高雄登場

2024/3/27 18:19
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（中央社記者張已亷高雄27日電）客委會今天攜手餐飲業者，於高雄市鼓山區舉辦「星級主廚，春豐客庄宴」活動，副主委周江杰、高雄市客委會主委楊瑞霞等人出席，開箱客庄品牌與米其林綠星主廚交織而成的美食。

客家委員會副主委周江杰今天接受媒體聯訪表示，為推廣客庄好滋味，此次與星級主廚簡天才合作，將來自新竹縣酸甜可口「內山桔醬」、屏東縣鹹香提味「內埔釀匠」等2項客家特色產業，帶入法式餐廳、義式餐廳及烘焙坊，讓消費者感受客庄產業多種可能性。

周江杰指出，依產業特色表現研發「春豐客庄宴」系列品項，重新詮釋客庄產業的高度應用性，為客庄傳統產業創造新飲食型態，讓民眾體驗客庄食材多樣化的飲食藝術，盼未來進一步將客家好物推向國際。

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米其林綠星主廚簡天才表示，很榮幸能運用客庄食材研發系列品項，鼓勵生產者持續製作富有文化底蘊的客庄食材。客庄仍有許多極具潛力的特產元素，期許未來能研發更多品項，發揮食材最大優勢，讓消費者品嚐來自客庄的珍饌。

客委會表示，活動上開箱「春豐客庄宴」7品項，包含「內山桔醬．白旗魚．春蔬起舞」（法餐）、「內山桔醬煙燻炙旗魚」、「24小時慢燉牛小排佐內埔釀匠」、「內山桔醬香遇說蔬人」（披薩）、「內山桔醬雞肉義大利麵」、「內山桔醬乳酪吐司」、「內山桔醬奶油乳酪布雪」等，即日起於特定門市熱賣。（編輯：陳清芳）1130327

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