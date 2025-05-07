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台糖與高餐大簽MOU 攜手簡天才讓蜆精入菜

2025/5/7 16:40（5/7 17:06 更新）
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國立高雄餐旅大學與台糖簽訂合作備忘錄（MOU），星級主廚簡天才（中）以農藝蘭姆酒入菜，帶領學生以法式料理技術為基礎，增添餐點風味。（高餐大提供）中央社記者林巧璉傳真 114年5月7日
國立高雄餐旅大學與台糖簽訂合作備忘錄（MOU），星級主廚簡天才（中）以農藝蘭姆酒入菜，帶領學生以法式料理技術為基礎，增添餐點風味。（高餐大提供）中央社記者林巧璉傳真 114年5月7日
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（中央社記者林巧璉高雄7日電）國立高雄餐旅大學與台糖簽訂合作備忘錄（MOU），將與高餐大副教授陳千浩推出農藝蘭姆酒；另外也請來主廚簡天才帶領學生以法式料理技術為基礎，以台糖系列產品開發創新料理。

高餐大今天發布新聞稿表示，陳千浩是國內首屈一指金牌釀酒師，他與台糖攜手合作推出兩款農藝蘭姆酒「農藝蘭姆原酒」及「埔桃酒熟成農藝蘭姆酒」，並在法國釀酒師公會舉辦的世界酒類大賽奪下雙大金獎（Grand Gold）。

2款獲獎蘭姆酒由台灣在地甘蔗製成，台糖董事長吳明昌表示，甘蔗汁每毫升產值約0.05元，但製成蘭姆酒，每毫升產值可達10元，「產值放大200倍」，希望藉由與高餐大簽訂MOU，讓合作面相從農藝蘭姆酒到開發新商品，借助高餐大廚藝研發專才，研究如何把現有食材特點發揮極致，擴展銷路。

高餐大表示，雙方簽訂合作備忘錄，接下來會把成果申請專利、技術移轉。此外，也請到有「法餐南霸天」美譽的簡天才帶領學生團隊以法式料理技術為基礎，重新詮釋台糖系列商品，開發多款創新甜品與蘭姆酒入菜佳餚，將產品質感與餐桌體驗一併升級。

簡天才表示，希望透過料理手法的轉化，讓傳統原料以最具創意的方式走進消費者生活。此次把台糖「蜆精」精煉後加入鮮奶油調和，冷卻後與天使細麵完美融合。另外，梅花豬先以低溫熟成保留肉質鮮嫩，再經炭火燒烤逼出香氣，佐以陳千浩釀造的蘭姆酒與濃縮雞汁融合，呈現台灣豬肉的高貴風貌。

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根據台糖統計，全台甘蔗種植面積約8000多公頃，為拓展多元產品，為甘蔗產業加值，台糖先後推出小包裝產銷履歷本土二砂糖及本土三溫糖，未來加值計劃朝2大方向，分別是甘蔗汁和蘭姆酒。

台糖表示，初期將會提供6噸現榨甘蔗汁，從雲林虎尾直送到台中酒廠，由陳千浩進行釀酒，希望能盡快量產上市，而以蘭姆酒單瓶容量約750ml，每瓶以2000元估算，以台糖現有產量，商業價值相當可觀，此為台糖轉型契機，有望晉升為國營事業的金雞母。（編輯：李亨山）1140507

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高雄餐旅大學與台糖簽訂合作備忘錄（MOU），由台糖董事長吳明昌（前左3）、高餐大校長陳敦基（前右3）代表雙方簽署。（高餐大提供）中央社記者林巧璉傳真 114年5月7日
高雄餐旅大學與台糖簽訂合作備忘錄（MOU），由台糖董事長吳明昌（前左3）、高餐大校長陳敦基（前右3）代表雙方簽署。（高餐大提供）中央社記者林巧璉傳真 114年5月7日
陳千浩
台灣農藝蘭姆酒驚艷國際 獲世界酒類大賽2金獎
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