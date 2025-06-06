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高市農業局當媒人 大樹龍目社區鳳梨成星級餐點

2025/6/6 15:50（6/6 17:11 更新）
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高雄市大樹區龍目社區所產鳳梨結合市府農業局「根留農村」計畫，與星級主廚簡天才（左2）共同研發推出「米其林鳳梨餐宴」以及4款糕點，6日發表。中央社記者林巧璉攝 114年6月6日
高雄市大樹區龍目社區所產鳳梨結合市府農業局「根留農村」計畫，與星級主廚簡天才（左2）共同研發推出「米其林鳳梨餐宴」以及4款糕點，6日發表。中央社記者林巧璉攝 114年6月6日
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（中央社記者林巧璉高雄6日電）高雄市大樹區龍目社區盛產鳳梨，透過農業局「根留農村」計畫，與星級主廚簡天才共同研發，推出「米其林鳳梨餐宴」及百香乳酪鳳梨酥、磅蛋糕等糕點。

LA ONE烘焙坊美術館店今天舉辦產品發表會，高雄市農業局長姚志旺致詞時說，高雄農村有許多故事和特色，透過「根留農村」計畫，導入企業資源與品牌行銷，協助社區開發在地農產特色伴手禮，創造社區農民經濟收益。

活動中發表4款糕點，也將鳳梨入菜，推出「米其林鳳梨餐宴」，包括鳳梨雜糧沙拉、夏威夷鳳梨豆腐乳披薩、百香鳳梨醬煙燻炙鮪魚、戰斧豬佐鳳梨蔭醬等。

簡天才表示，使用在地食材是全球趨勢，大樹龍目社區生產的鳳梨肉質細緻、芳香多汁，曾與社區合作開發鳳梨酥，市場接受度高；過去曾邀請法國主廚到台灣，當時法國主廚將鳳梨、百香果一起製成醬汁，令人相當驚豔，也開啟此次新的嘗試與合作，製成2種熱帶水果的糕點。

農業局表示，透過「根留農村」計畫，輔導團隊樹德科技大學NPO研究發展中心的媒合下，簡天才運用創意巧思與專業技術，將鳳梨、百香果等農產品，轉化為特色甜點，除可為社區產業經濟發展帶來助益，也可結合龍目社區農村旅遊行程，成為最具特色伴手禮。

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龍目社區發展協會理事長陳榮清表示，近年藉由中央農村水保署及市府相關經費支持，以僱工購料及營建方式改善社區重要公共設施，如農情覓意步道、農情覓意棧等，提升社區整體生活品質與觀光能量。

此外，農業局也協助社區進行地方特色禮盒開發，未來結合社區生態資源及在地產業，並串聯周邊社區亮點，帶動農村體驗活動，為社區創造品牌經濟。（編輯：吳素柔）1140606

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高雄市大樹區龍目社區所產鳳梨透過市府農業局「根留農村」計畫，攜手星級主廚研發推出「米其林鳳梨餐宴」及多款糕點，除為社區產業經濟發展帶來助益，也可結合農村旅遊行程，成為當地特色伴手禮。中央社記者林巧璉攝 114年6月6日
高雄市大樹區龍目社區所產鳳梨透過市府農業局「根留農村」計畫，攜手星級主廚研發推出「米其林鳳梨餐宴」及多款糕點，除為社區產業經濟發展帶來助益，也可結合農村旅遊行程，成為當地特色伴手禮。中央社記者林巧璉攝 114年6月6日
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