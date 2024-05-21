卓榮泰首次召開花蓮震災專案會議 各項補助加速核撥

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（中央社記者葉素萍台北21日電）新內閣上路，行政院長卓榮泰今天首次主持「0403震災復原重建方案」專案會議。他要求各部會計畫應加速時程管控進度，各項補助應加速核撥確實到位，展現政府無縫接軌照顧受災民眾的最高目標。

行政院今天發布新聞稿表示，卓榮泰第一次召開「0403震災復原重建方案」專案會議；政務委員陳金德與工程會提專案報告，全體政務委員及地震專案小組成員包括工程會、國發會、內政部、交通部、經濟部等14個中央部會出席。

卓榮泰除感謝各部會這段時間辛勞付出，並提醒，要特別關注災區民眾住宅重建重購的辦理進度，就近就地支持受災民眾，針對災民需要對症下藥，主動積極協助居住安置、危老重建以及都市更新。

卓榮泰說，政府採多元化策略解決安置及重建問題，重建是漫長的路，內政部在災區設立的「危老重建輔導團及花蓮重建辦公室」，應發揮在地服務及諮詢的功能，專人服務，主動說明，主動協助辦理，細心向民眾說明各項住宅重建方案優缺點，選擇最有利方案，讓災區民眾感受到政府誠意，早日回歸日常生活。

卓榮泰請金管會及財政部持續督請公股銀行，積極配合政策推動各部會相關紓困措施，並採取數位金融及簡化申請等方式，以提升效率，從優、從速、從簡落實辦理。

振興觀光旅遊部分，他指出，花東在交通、文化及資源方面是旅遊生命共同體，相關部會推動各項振興旅遊方案時，務必與花蓮縣政府及台東縣政府通力合作，配合暑假及各節慶，強化國內外宣傳行銷，各項補助措施應彼此呼應，錯開活動時程，發揮最大振興作為，以期早日恢復觀光旅遊產業動能。

另外，卓榮泰強調，行政院第3902次會議已通過「0403 震災復原重建方案」，專案會議由時任副院長鄭文燦主持召集，從即日起，專案會議由院長擔任召集人，副院長鄭麗君督導，復原重建工作由工程會跨部會主責彙整，國發會專責辦理報院核定程序。

他表示，重建方案經費來源包括公務預算、特種基金、第二預備金、特別統籌分配稅款、中央地方災害準備金及「賑災基金會專案募款」所募得的善款等，預估投入總經費需求已接近新台幣300億元，目前各項計畫已陸續報院核定。

卓榮泰說，各部會應秉持「從優、從速、從簡」3項原則，全力協助花蓮及其他縣市政府做好災後復原重建；中央要盡心盡力，地方也應發揮應有效率，合情合理，務必齊心合作，保障災民居住權益，重建家園及振興產業，展現政府無縫接軌照顧受災民眾為最高目標的行動力，成為災區民眾最大後盾。（編輯：林克倫）1130521