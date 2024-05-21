研調：台灣96%資安領導人 因壓力不敢點出風險

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（中央社記者吳家豪台北21日電）網路資安廠商趨勢科技今天公布一項研究指出，台灣受訪企業有高達96%的網路資安領導人，在董事會的壓力影響下，不敢直接點出其企業面臨的資安風險。

趨勢科技技術總監米斯垂（Bharat Mistry）透過新聞稿說明，超過半數的全球資安領導人表示，資安是企業最大的商業風險，但卻無法用董事會成員能夠理解的語言來溝通這項風險，結果就是遭到忽略、貶低，甚至被視為嘮叨。除非資安領導人有辦法與高階管理層更有效溝通，否則企業的資安韌性將受到影響。

趨勢科技的研究顯示，在所有承受董事會壓力的台灣企業資安領導人當中，有46%受訪者表示他們被認為太過負面，39%表示被董事會視為重複碎念或嘮叨；另有29%受訪者表示，他們直接遭到否定而沒有機會更進一步說明。

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趨勢科技發現，目前IT與業務領導人之間仍存在一道溝通障礙。在資安領導人調查中，全球約54%的受訪者相信他們的高階領導層完全了解其企業所面臨的資安風險，而台灣僅有37%的受訪者相信。

研究指出，全球有34%的受訪者表示，網路資安依然被視為一種IT風險而非商業風險。另有80%的受訪者相信，唯有發生嚴重的資安事件，才會讓董事會採取更果決的行動來對抗資安風險。（編輯：楊凱翔）1130521