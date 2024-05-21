和泰車：5月、第2季車市轉佳 今年業績目標成長

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（中央社記者鍾榮峰台北21日電）品牌車廠5月加速販售活動，和泰車今天推出新車款，總經理蘇純興表示，5月台灣新車掛牌數將優於預期，單月掛牌數可從原先預估4萬輛提升至4.1萬輛，第2季市況可望更佳，和泰車今年業績目標較2023年成長。

和泰車下午舉行COROLLA ALTIS GR SPORT新車發表會，蘇純興會後接受媒體採訪。

觀察5月台灣車市概況，蘇純興表示，受惠進口車到港，預估5月台灣新車掛牌數可到4.1萬輛，優於月初預期的4萬輛。

展望第2季市況，蘇純興指出，5月各主要品牌車廠積極舉辦販售活動，預估第2季市況有機會較第1季佳，和泰車今年業績目標盼較去年成長。

談到中國大陸整車品牌可能進軍台灣市場的傳言，蘇純興表示，和泰車布局在地化供應鏈，關聯企業國瑞汽車使用中國大陸零配件占比微乎其微，和泰車持續觀察產業脈動，因應市場趨勢推出車款。

此外，台灣福斯汽車今天表示，苗栗頭份快捷保修中心已落成啟用，成為第1家進駐苗栗縣的德系汽車品牌，台灣福斯持續強化中部服務網絡，未來也會積極拓展全台據點。

台灣福斯透過新聞稿指出，頭份快捷保修中心鄰近竹科竹南基地，因應苗栗地區持續成長的車主需求；在汽車保修部分，工作區設有4個工作位，單日可容納保修車輛超過10輛。（編輯：張良知）1130521