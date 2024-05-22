輝達創收盤新高 法人：台股趨震盪觀察10日線支撐

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（中央社記者鍾榮峰台北22日電）輝達發布財報前夕再創收盤歷史新高價，美股標普500和那斯達克指數收盤均創歷史新高，台股21日下跌34點收21236點，外資在台指期淨空單減碼。法人表示，台股走勢轉趨震盪，大盤10日線仍有支撐，後續關注輝達財測以及美FOMC會議紀錄細節。

人工智慧AI晶片大廠輝達（NVIDIA）發布財報前夕，美股21日大多收漲，標普500指數和那斯達克指數收盤均創歷史新高。

道瓊工業指數微漲66.22點或0.17%，收39872.99點。標普500指數小升13.28點或0.25%，收5321.41點。那斯達克指數小漲37.75點或0.22%，收16832.62點。費城半導體指數小跌15.96點或0.31%，收5074.40點。

輝達收在953.86美元，小漲0.64%，再創收盤歷史新高價，微軟（Microsoft）盤中最高觸432.97美元，創盤中歷史新高價，台積電美國存託憑證（ADR）收153.67美元，小漲0.08%。

台股加權指數21日下跌34.88點，收在21236.75點，成交值新台幣3731.01億元。三大法人合計賣超49.17億元，自營商賣超19.99億元，投信買超2.64億元，外資及陸資賣超31.82億元。

在台指期淨部位，三大法人21日淨空單減少214口至5381口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少1019口至8235口。

本土期貨法人分析，台股日盤出現上下影線頻率增加，走勢轉趨震盪，大盤10日線約21003點仍有支撐，23日關注輝達財報與財測，攸關全球AI產業和概念股發展，此外美國聯邦公開市場委員會（FOMC）貨幣政策會議紀錄細節也將公布，牽動美國聯邦準備理事會（Fed）利率決策動向。

輝達執行長黃仁勳接受美媒採訪被問及兩岸局勢表示，台灣位處全球科技供應鏈核心，預計科技業高度仰賴台灣的情況仍將持續一段時間。

晶圓代工廠聯電21日舉行新加坡Fab12i第3期擴建新廠上機典禮，首批設備到廠。聯電表示，這是擴建新廠計畫的重要里程碑。

和泰車總經理蘇純興21日表示，5月台灣新車掛牌數將優於預期，單月掛牌數可從原先預估4萬輛提升至4.1萬輛，第2季市況可望更佳，和泰車今年業績目標較2023年成長。（編輯：郭無患）1130522