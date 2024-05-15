進口車廠服務中心進駐頭份 鍾東錦：持續招商引資

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（中央社記者管瑞平苗栗縣15日電）苗栗縣竹南、頭份地區人口成長，帶動房市、汽車市場，縣長鍾東錦今天出席德系進口汽車原廠服務中心開幕剪綵活動表示，將持續招商引資健全生活機能、增加在地就業機會。

因應竹南科學園區蓬勃發展和人口增加，民眾對汽車售後服務需求大幅提升，Volkswagen台灣福斯汽車苗栗快捷保修中心今天在頭份市開幕，縣長鍾東錦應邀出席並與台灣福斯汽車總裁柯納普（Steffen Knapp）、揚昌汽車董事長范揚垗、總經理范振得等人共同剪綵。

業者指出，頭份快捷保修中心是苗栗區首座德系進口車原廠服務中心，將提供全方位汽車售後服務，包括保養、維修、更換零件等，並擁有專業技術團隊及先進設備，以滿足在地車主需求。

台灣福斯汽車總裁柯納普致詞時表示，台灣是全球重要市場之一，台灣福斯汽車去年創下在台60年最高銷售數量業績，今年將導入2款電動車產品進入台灣，邁入全新里程碑。

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鍾東錦指出，苗北地區人口持續成長，不僅房地產市場交易熱絡，不少新興企業也相繼投資進駐，具有發展潛力，而德國汽車工藝就如同客家人刻苦耐勞的精神，好用、耐操，價格實惠，非常實用，未來就近提供車主修繕服務，可健全在地生活機能。

鍾東錦說，縣府將持續招商引資，推動各項政策，吸引企業到苗栗投資，創造在地就業機會，相信未來會有更多年輕族群到苗栗深耕發展。（編輯：李錫璋）1130515