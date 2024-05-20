衛福部苗栗醫院院慶 攜手里長守護在地醫療保健

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（中央社記者管瑞平苗栗縣20日電）衛福部苗栗醫院今天舉辦49週年院慶大會，除頒發優良護理師及院慶活動獎項，特別邀請苗栗市基層里長擔任「健康大使」，攜手合作推動醫療保健政策，守護在地鄉親健康。

衛生福利部苗栗醫院於民國64年5月20日開幕應診，是苗栗縣內唯一的公立醫院，院方喜迎邁向半世紀，今天在院內舉辦慶祝大會，縣長鍾東錦因北上參加第16任總統副總統就職典禮不克出席，由副縣長鄧桂菊代表參加，並與院長徐國芳、前縣長徐耀昌、國民黨立委邱鎮軍等人切蛋糕祝賀。

苗栗醫院院長徐國芳表示，苗栗醫院歷經「台灣省立」、「衛生署立」及「部立醫院」，名稱多次異動，但一直屹立在地49年，肩負守護民眾健康、善盡社會責任使命，尤其後疫情時代，加強建構優質完善的健康照護網更形重要，醫院今年已與苗栗縣境內50餘家基層診所完成醫療合作簽署，提供便捷雙向轉診服務。

徐國芳指出，有感於基層里長和醫療院所互動密切，因此聘請全苗栗市28名里長擔任「健康大使」，不論防疫或醫療保健都站在同一陣線，期能更貼近地方推廣預防保健工作及優質醫療服務，守護鄉親健康。

苗栗醫院正籌建急重症和放射腫瘤治療中心2棟醫療大樓，但受物價、人力成本上漲及科技大廠工程排擠影響，招標作業流標多次。院方表示，將持續檢討，希望盡快順利招標，讓新建工程加速完工。（編輯：李錫璋）1130520