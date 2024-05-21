立院續審國會職權修法 通過藍白提案將挑燈夜戰

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（中央社記者陳俊華、王揚宇台北21日電）立法院會今天繼續處理藍白黨團所提國會職權相關修法，國民黨團、民眾黨團提案延長院會開會時間，經表決藍白以人數優勢通過提案，今天院會也將挑燈夜戰。

立法院會今天繼續處理藍白所提國會職權相關修法，藍綠未有肢體衝突，僅喊口號隔空叫陣，截至中午12時，立法院長韓國瑜宣布院會休息，僅二讀表決通過5條條文，下午2時30分繼續開會。

開會後民進黨立法黨團雖3度提出散會動議，但經表決後都遭國民黨團、民眾黨團否決。國民黨團、民眾黨團則提案，延長院會時間至討論事項第4案審議完畢，也就是國會改革相關法案全數處理完畢，再行休息。

立法院長韓國瑜宣告，表決結果，出席106人中，贊成59人，贊成者多數，通過國民黨團、民眾黨團提案，會議延長開會時間到第4案討論完畢再行休息，並不處理臨時提案。（編輯：蘇龍麒）1130521