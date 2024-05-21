成運電動巴士前進巴拉圭 擬當地設廠攻南美洲

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（中央社記者鍾榮峰台北21日電）成運汽車今天中午與巴拉圭政府簽署電動巴士產業合作備忘錄，成運快充型電巴將引進巴拉圭，成運也將在巴拉圭設立電動巴士廠，預計在當地創造2600個工作機會，進一步前進南美洲市場。

成運汽車中午與巴拉圭舉行簽署儀式，成運董事長吳定發、巴拉圭工商部長西梅內斯（Francisco Javier Giménez）代表雙方簽署，巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios，另譯：貝尼亞）、駐巴拉圭大使韓志正、外貿協會董事長黃志芳等出席見證。

吳定發表示，成運快充型電巴將結合智慧交通系統引進巴拉圭，成運也將在巴拉圭設立電動巴士廠，預計在當地創造2600個工作機會，讓巴拉圭產製的電動巴士前進南方共同市場。

吳定發說明，巴拉圭總統潘尼亞2023年7月訪問成運汽車新北市五股廠，促成成運在巴拉圭設廠生產電動巴士，成運前後4次訪問巴拉圭、進行數十次會議，完成這項計畫。

根據成運與巴拉圭工商部簽署的合作協議書內容，成運計劃在巴拉圭建立第一個快充電動巴士底盤廠及車體廠，強化當地電動巴士供應鏈，並增加就業機會，成運將在巴拉圭建立包括維修、料件供應、線上技術支援等售後服務供應鏈，協助巴拉圭的智慧交通系統和車隊管理系統。

巴拉圭工商部將提供獎勵措施，協助包括選址、基礎設施、當地供應商、稅收激勵、培訓勞工等，支持成運的設廠計劃。

成運巴拉圭廠正式投產後，巴拉圭工商部將把當地產製的電動巴士，導入巴拉圭的公車汰換計畫，並推廣至南方共同市場。（編輯：楊凱翔）1130521

在巴拉圭總統潘尼亞（圖中）、成運董事長吳定發（右5）、外貿協會董事長黃志芳（左3）共同見證下，成運汽車21日中午與巴拉圭政府簽署電動巴士產業合作備忘錄，成運快充型電巴將引進巴拉圭，進一步布局南美洲市場。 中央社記者鍾榮峰攝 113年5月21日