本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
電動車
新聞專題
電動車1/300
首頁 / 國際

中企搶進歐盟電動公車市場 歐洲老字號車企破產

2024/5/18 14:54
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北18日電）據政治新聞網站Politico.eu報導，歐盟為達減碳排目標，電動公車市場需求逐步擴大。中國電動車企也插旗該市場，比亞迪已拿下比利時交通公司大合約，致使當地車企Van Hool承受巨大損失而破產。

據政治新聞網站Politico.eu於10日報導，歐洲去年銷售的電動車中有1/5來自中國，歐洲運輸環境聯合會（T&E）預計今年比例將增至1/4。

不過，據報導表示，在歐盟市場裡不只一般電動汽車營銷受影響，近期也傳出歐洲的電動公車市場也遭中國不公平貿易波及。

由於歐盟決定到2035年禁止銷售排放二氧化碳的公車，並於2030年實現90%的中期減排目標，這使得歐洲的電動公車市場不斷擴大，中國車企也陸續在電動公車市場中插旗。

據荷蘭諮詢公司Chatrou CME Solutions的報告顯示，去年歐洲前12家車企共售出5107輛電動公車，其中近1/3是由中國宇通、比亞迪以及比亞迪與英國Alexander Dennis公司的合資企業和中通生產。

比亞迪今年1月拿下比利時交通公司De Lijn一份價值4300萬歐元（約新台幣15億元）、92輛公車的合同，該交易還包括額外條款，使比亞迪未來將會向該公司提供500輛的公車，這將為比亞迪帶來2.34億歐元的凈收益。

這對於荷蘭公車製造商VDL Bus & Coach及比利時當地車企Van Hool造成嚴重影響，Van Hool上月已宣布破產。

VDL發言人密爾（Miel Timmers）表示，比亞迪得到中國政府的大量補貼，為實現公平競爭，VDL多年來一直呼籲歐盟採取行動。

游說團體歐洲汽車製造商協會（ACEA）的首席商用車官員費比安（Thomas Fabian）認為，中國車企已在歐盟獲得數年的市場份額，政策制定者有責任確保電動公車製造商能繼續在公平的環境中競爭。

有部分的歐洲公司表示，希望布魯塞爾能關注電動公車市場，並向生產電動汽車的中國車企進行審查，但歐盟執委會目前還沒有針對電動公車市場做出審查相關措施。（編輯：謝怡璇/曹宇帆）1130518

#比亞迪
#歐洲
#歐盟委員會
#歐盟執委會
#電動車
比亞迪
疑美國施壓 墨西哥停止中國電動車企獎勵措施小米首推電動車後 比亞迪擬推出電動皮卡並外銷
電動車
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
華府加徵中國電動車關稅 分析稱可視為政治表態
172.30.142.25
更多編輯台推薦新聞：