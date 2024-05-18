中企搶進歐盟電動公車市場 歐洲老字號車企破產

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（中央社台北18日電）據政治新聞網站Politico.eu報導，歐盟為達減碳排目標，電動公車市場需求逐步擴大。中國電動車企也插旗該市場，比亞迪已拿下比利時交通公司大合約，致使當地車企Van Hool承受巨大損失而破產。

據政治新聞網站Politico.eu於10日報導，歐洲去年銷售的電動車中有1/5來自中國，歐洲運輸環境聯合會（T&E）預計今年比例將增至1/4。

不過，據報導表示，在歐盟市場裡不只一般電動汽車營銷受影響，近期也傳出歐洲的電動公車市場也遭中國不公平貿易波及。

由於歐盟決定到2035年禁止銷售排放二氧化碳的公車，並於2030年實現90%的中期減排目標，這使得歐洲的電動公車市場不斷擴大，中國車企也陸續在電動公車市場中插旗。

據荷蘭諮詢公司Chatrou CME Solutions的報告顯示，去年歐洲前12家車企共售出5107輛電動公車，其中近1/3是由中國宇通、比亞迪以及比亞迪與英國Alexander Dennis公司的合資企業和中通生產。

比亞迪今年1月拿下比利時交通公司De Lijn一份價值4300萬歐元（約新台幣15億元）、92輛公車的合同，該交易還包括額外條款，使比亞迪未來將會向該公司提供500輛的公車，這將為比亞迪帶來2.34億歐元的凈收益。

這對於荷蘭公車製造商VDL Bus & Coach及比利時當地車企Van Hool造成嚴重影響，Van Hool上月已宣布破產。

VDL發言人密爾（Miel Timmers）表示，比亞迪得到中國政府的大量補貼，為實現公平競爭，VDL多年來一直呼籲歐盟採取行動。

游說團體歐洲汽車製造商協會（ACEA）的首席商用車官員費比安（Thomas Fabian）認為，中國車企已在歐盟獲得數年的市場份額，政策制定者有責任確保電動公車製造商能繼續在公平的環境中競爭。

有部分的歐洲公司表示，希望布魯塞爾能關注電動公車市場，並向生產電動汽車的中國車企進行審查，但歐盟執委會目前還沒有針對電動公車市場做出審查相關措施。（編輯：謝怡璇/曹宇帆）1130518