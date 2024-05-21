賴清德就職典禮與演說北京不給看 中國網友抱怨

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（中央社台北21日電）總統賴清德520就職典禮與演說備受國際關注，北京當局卻嚴加封鎖，甚至微博還嚴格過濾主題標籤「#賴清德」的搜尋，中國網友抱怨，看不到也不知道賴清德說了甚麼。

美國之音（VOA）今天報導，搜尋中國引擎百度找不到「賴清德」相關的新聞資訊，以及就職典禮和演講的報導，而且幾乎全部都是對賴清德的批評，在中國最大的公共討論社媒平台微博也是如此。

甚至以「#賴清德」在微博上搜尋僅列搜索詞結果，並附帶「根據相關法規和政策，該話題內容未予顯示」的告示，搜尋「#蔡英文」也是一樣，若干微博網友發布賴清德就職典禮直播截圖，很快就被平台刪除。

官媒的不報導和社群網站的審查惹惱若干中國網友。一位微博用戶說：「搜了一天的新聞都不知道那個賴到底說了些什麼。」

也有愛國小粉紅跟著官方高舉一中的主旋律發文嗆武統台灣：「不能被吸收的話只能被物理消滅」、「有那麼一天早上起床打開電視，台灣遍地飄揚著五星紅旗。」

賴清德與蕭美琴昨天就任中華民國第16任正副總統，並發表就職演說「打造民主和平繁榮的新台灣」。

賴清德表示，中華民國與中華人民共和國互不隸屬。每一個人都要團結、愛護國家；任何一個政黨都要反併吞、護主權，不可為了政權犧牲國家主權，現場群眾熱烈鼓掌回應。

他說，有主權才有國家，根據中華民國憲法，中華民國主權屬於國民全體，有中華民國國籍者，為中華民國國民。

他說，當世界上有越來越多國家公開支持台灣的國際參與，在在證明了台灣是世界的台灣，台灣是全球和平繁榮值得信賴的力量。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1130521