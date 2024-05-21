外資賣超逾31億元金融股居多 法人：關注輝達財報

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（中央社記者張建中台北21日電）外資今天賣超新台幣31.82億元，傳統產業及金融股普遍走弱下，指數震盪下跌34.88點，收在21236.75點，成交值3731.01億元。法人表示，輝達（NVIDIA）財報及FOMC會議紀錄將牽動台股後市，是市場關注焦點。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，大盤今天跌破5日線21243.67點，不過依然維持偏多結構，呈現強勢整理格局；觀察這波走勢，量價背離是一隱憂，值得留意。

黃國偉說，人工智慧（AI）仍是最受矚目的領域，AI晶片龍頭廠輝達即將公布財報與展望，是市場近期關注的焦點。

美國利率政策持續牽動國際股市及台股走向，黃國偉表示，美國聯邦準備理事會（Fed）將公布聯邦公開市場委員會（FOMC）會議紀錄，市場對於內容的反應也值得留意。

外資及陸資今天賣超31.82億元，投信買超2.64億元，自營商賣超19.99億元；三大法人合計賣超49.17億元。

據台灣證券交易所資料，外資今天賣超前10名以金融股居多，有玉山金、中信金、永豐金、第一金、新光金及開發金；玉山金及中信金等同步下挫1.33%至3.56%不等，影響金融類股指數下跌1.34%。

外資其餘賣超前10名還有復華台灣科技優息（00929）、群益台灣精選高息（00919）、友達及長榮航。

外資買超聯電最多，達3萬7931張；其餘買超前10名有神達、寶成、華航、英業達、緯創、統一、晟銘電、三商壽及光寶科，其中以AI概念股居多。（編輯：張均懋）1130521