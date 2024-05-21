北檢等2名檢察長缺額 法務部啟動遴選作業

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（中央社記者劉世怡台北21日電）法務部今天表示，鑑於台北地檢署檢察長出缺及高雄高分檢檢察長職期即將屆滿，啟動檢察長遴選作業，預估職缺2名；檢審委員後續提出2倍建議人選，新任檢察長6月21日揭曉。

法務部發布新聞稿指出，鑑於高雄高分檢署檢察長職期即將屆滿，及台北地方檢察署檢察長出缺，為維持業務順暢推動，法務部將進行相關人事調整。

法務部表示，有關新任檢察長的遴選作業，部長鄭銘謙指示，本於公正、公開原則，提早規劃人事期程，以廣納各界意見周全考量，讓全體檢察官均能就符合遴任資格者的品德操守、學識能力、統御領導、行政協調、敬業態度及業務績效等，審慎考量。

後續依循法定程序，經由法務部檢察官人事審議委員會檢審委員提出擬任檢察長職缺2倍的建議人選，以供部長遴選適任的檢察長。

針對這次遴選預訂期程，今天提出檢察長職缺數，預估擬任檢察長的職缺數2名，供檢審委員後續提出2倍的建議人選；6月14日召開檢審會，由檢審委員充分討論後提出擬任檢察長職缺2倍的建議人選入圍，以供部長後續圈選。

6月21日召開檢審會，公布經部長遴選或派任的新任或遷調檢察長名單，徵詢檢審會意見；名單若連帶涉及法務部單位主管的派任，因這部分屬行政院派免權責，將函報行政院核定。

相關調動人員，預定於7月9日前擇日統一到任新職並辦理交接作業完畢。（編輯：張銘坤）1130521