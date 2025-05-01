「書店裡的影像詩」新加坡播映 盼反思多元生活

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳昇鴻新加坡1日專電）紀錄片「書店裡的影像詩：第三季」在新加坡華語電影節播映，台灣導演侯季然說，拍攝數十種人生樣態，想傳達的訊息是生活在大都市，想追求的東西趨向同質化，盼透過影片讓觀眾發現生活還有另一種可能。

「書店裡的影像詩：第三季」集結多間書店，將座落在城市、鄉村、離島，每個風格殊異的場域，以影像述說不同故事。片中時不時呈現環境音自然流淌、讓觀眾身臨其境。

侯季然在新加坡接受中央社訪問表示，拍攝影片時可能有人覺得是在拍書店，但其實不然，而是在「拍書店老闆」，更進一步地闡述，是在拍攝這個人選擇的獨特生活方式。

侯季然分享，拍攝數十種人生樣態，想要傳達的訊息是，生活在越來越都市化、社群媒體等訊息更流通的時代，大家接收到的資訊或想追求的東西趨向同質化，因此希望透過此片讓觀眾發現，「原來生活還有另一種可能性」。

比起有許多媒體報導書店營運方針、商業模式，侯季然說更希望拍出書店的「個性」，關乎這些人與書店空間的連結，以及他們的人生階段至此要開書店的動機，藉此探索更多有趣故事。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他分享，每間書店有不同個性，因此在呈現時也有截然不同的影像語言與視角，相信觀眾在欣賞作品時，也能激發出不同想像。

根據新加坡華語電影節官網，電影節是新加坡社科大學中華學術中心和新加坡電影協會，於每年4月底、5月初共同辦理的年度電影節活動，是在新加坡少數有機會觀賞到來自不同華人地區優秀電影，並與影人交流的活動。（編輯：張芷瑄）1140501