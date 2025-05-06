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國家地理雜誌推台灣5秘境 讚嘆島嶼生物多樣性

2025/5/6 08:44（5/6 09:20 更新）
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圖為小琉球知名景點花瓶石的海邊湧入戲水人潮。（中央社檔案照片）
圖為小琉球知名景點花瓶石的海邊湧入戲水人潮。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張欣瑜舊金山5日專電）國家地理雜誌英文數位版今天刊文介紹台灣5處秘境，包括坪林、小琉球、都蘭、屏東、阿里山。內文寫道，許多人造訪台灣以台北為目的地，但在首都之外，這座島嶼不僅僅有美食，生物多樣性也令人驚豔。

台灣超過一半土地被森林覆蓋，生態系從亞熱帶雨林延伸至雪松林，國家地理雜誌指出，這5處秘境展現台灣野性魅力，可見壯麗自然景觀與深厚文化傳統緊密相連。

文章介紹，坪林是一座以茶葉聞名的山城，坐落在翡翠水庫上游。為保護這片水源地，政府在1980年代實施嚴格環境法規，成功保存了台灣原始純淨的鄉村景觀。

「坪林有非常豐富的樹蕨」，國立台灣博物館研究助理方慧詩表示，這些蕨類自恐龍時代就已經存在，時間非常久遠，在坪林隨處可見。

坪林全年可聽見鳥鳴；五色鳥、鳳頭蒼鷹、燕子在林間飛舞，燕子會在屋簷下築巢。山坡上梯田遍布著包種茶樹，坪林茶業博物館與坪林老街上的茶館值得一遊。

潛水天堂小琉球，四周圍繞著綠蠵龜與絢麗潮池，水下能見度約40到65英尺（約12到20公尺），生態豐富，有藍點魟、海鰻、獅子魚穿梭海中，5至9月為最佳潛水季節。

都蘭則為衝浪勝地，但也是台灣原住民族阿美族的家園，阿美族與海洋有深厚連結，海水退潮時，阿美族婦女會涉水走進淺灘採集貝類，就像她們的祖母一樣。

圖為台東都蘭地區阿美族。（中央社檔案照片）
圖為台東都蘭地區阿美族。（中央社檔案照片）

如今的都蘭也是創意匯集地，越來越多藝術家、音樂人、外國移民選擇落腳於此。這裡有時會舉辦原住民文化慶典「阿米斯音樂節」，吸引台灣和各地的藝術家齊聚。

台灣最南端的屏東則為島嶼的穀倉，地屬熱帶氣候，全年適合耕作，陽光充足的平原孕育出多種水果，從蓮霧、荔枝、鳳梨、芒果到香蕉。這片山脈的故事同樣豐富。

文章指出，在屏東山上有機會遇見野豬、台灣獼猴或難得一見的大冠鷲。

方慧詩說：「雲豹或許已經消失，但靈魂仍然徘徊在這片森林中。」

雲豹過去被原住民族視為聖獸，是守護山林的象徵。自1980年代以來，台灣雲豹便未再被目擊，但故事仍在流傳。無論是神話還是記憶，牠的身影仍縈繞在這片山林。

此外，屏東新來義部落為排灣族聚落，自遷村以來，居民重新投入傳統農耕，種植小米、紅藜、芋頭與月桃等作物。當地蔬果店不僅販售農產品，也舉辦工作坊講述農業知識。這些知識一度面臨失傳，透過食物、故事講述，延續了原住民的生活方式。

以日出美景與百年森林鐵路聞名的阿里山，有縱橫交錯的登山步道。方慧詩說，「阿里山是理解台灣林業與交通發展歷史的重要地點」。森林鐵路建於日治時期，原本用來運送紅檜木，如今仍沿著蜿蜒山路穿梭，連接登山口、茶園與被雲霧籠罩的村落。

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文章說，百年火車部分車廂內裝以檜木修復，乘坐其中彷彿搭上時光機而非交通工具。

在人氣觀景點祝山，清晨總有遊客聚集，欣賞太陽從雲海中升起，金色光芒灑落中央山脈的壯麗景致。天氣晴朗時，台灣最高峰玉山也會清晰地浮現出鮮明輪廓。（編輯：唐聲揚）1140506

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