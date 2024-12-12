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台灣奪英國期刊評選「最嚮往島嶼」銀獎 助攻觀光宣傳

2024/12/12 08:26（12/12 08:59 更新）
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觀光署駐倫敦辦事處在辦公室新設迎賓布置，歡迎訪客留影、在社群媒體分享，加強推廣台灣旅遊新品牌概念TAIWAN-Waves of Wonder。中央社記者陳韻聿倫敦攝 113年12月12日
觀光署駐倫敦辦事處在辦公室新設迎賓布置，歡迎訪客留影、在社群媒體分享，加強推廣台灣旅遊新品牌概念TAIWAN-Waves of Wonder。中央社記者陳韻聿倫敦攝 113年12月12日
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（中央社記者陳韻聿倫敦11日專電）英國發行量最大、歐洲現存最老牌旅遊期刊Wanderlust近期公布經約17萬名讀者評選的2024年旅遊獎名單，台灣奪得「全球最嚮往島嶼」（The Most Desirable Island）銀獎，這也是台灣連續第2年在此評比類別獲銀獎。

另一方面，為加強推廣赴台旅遊、讓台灣觀光新品牌概念TAIWAN-Waves of Wonder更深植人心，繼9至10月在帕丁頓（Paddington）、維多利亞（Victoria）等數座人流可觀的倫敦地鐵站推出平面和動態廣告後，觀光署駐倫敦辦事處近日再接再厲，啟動倫敦市區計程車車體廣告。

根據規劃，總計有50輛倫敦計程車褪去經典黑色外衣、換上台灣觀光橘色系形象新裝，穿梭倫敦市區多處熱門地段，涵蓋牛津街（Oxford Street）－攝政街（Regent Street）商圈、特拉法加廣場（Trafalgar Square）周邊街區等。車體廣告設計以台灣自然美景與人文特色為主軸。

乘客可在計程車內掃描活動QR Code，即有機會參加抽獎、贏得長榮航空倫敦－台北豪華經濟艙來回機票。

辦事處主任林毓珊說，透過在倫敦著名大眾交通工具廣泛曝光、結合實體廣告與線上互動行銷，辦事處力求提升台灣在國際旅遊市場的能見度，期待有更多英國旅客視台灣為夢想旅行目的地。

據觀光署統計，英國目前是台灣觀光旅遊在歐洲最大客源。今年1至10月，歐洲地區赴台旅客總計28萬7466人次，其中來自英國的旅客就有5萬6237人次、占比近2成。

此外，與去年同期（4萬9453赴台人次）相較，英國今年赴台人次約為去年的1.14倍。

除了交通工具廣告，觀光署駐倫敦辦事處也嘗試以更多元創新的方式，提升台灣在英國市場的人氣和觸及度。

辦事處近日即結合在英國的台灣食品業者、運用在英國已具知名度或曾獲國際獎項肯定的台灣產品，例如噶瑪蘭（Kavalan）威士忌、「香水師」琴酒、用於手搖飲的「爆爆珠」（爆破波霸）等，舉辦調酒工作坊，由專業調酒師示範指導製作3款台灣特色調酒，現學現喝，共吸引超過30人參加。

以倫敦為根據地，分別來自菲律賓和南韓的網紅Earl和Sean也出席學調酒。他們在社群媒體Instagram共同經營的專頁earlandsean有近13萬名粉絲。

Earl和Sean告訴中央社，類似的推廣活動絕對有助提升英國潛在遊客對台灣的興趣，特別是當活動使用許多在英國受歡迎、台灣也盛產的飲品和食品，例如威士忌、爆爆珠。對未曾體驗相關產品的人來說，這樣的活動更提供品質保證的「試吃試飲」、以及增進知識的可貴機會。

Earl和Sean都曾前往台灣旅遊，其中Sean因為擔任樂團巡演經理等工作需求，造訪台灣的次數已多到數不清。

談到他們最喜愛的台灣美食，兩人提到小籠包、夜市大雞排、蔥抓餅、滷肉飯。

Earl說，台灣不大，但遊客能做的事情、品嚐的美食，真的很多。（編輯：張芷瑄）1131212

飲酒過量有害身體健康，未滿18歲請勿飲酒。

觀光署駐倫敦辦事處近日在倫敦推出計程車車體廣告，以推廣赴台灣觀光旅遊，總計50輛計程車參與，穿梭市區多處熱門地段。圖為計程車駛經市中心「倫敦眼」摩天輪一帶。（觀光署駐倫敦辦事處提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 113年12月12日
觀光署駐倫敦辦事處近日在倫敦推出計程車車體廣告，以推廣赴台灣觀光旅遊，總計50輛計程車參與，穿梭市區多處熱門地段。圖為計程車駛經市中心「倫敦眼」摩天輪一帶。（觀光署駐倫敦辦事處提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 113年12月12日
為加強推廣赴台旅遊，觀光署駐倫敦辦事處近日在辦事處舉辦調酒工作坊，邀請專業調酒師指導學員運用台灣的噶瑪蘭威士忌等產品，製作台灣特色調酒，吸引逾30人參加。中央社記者陳韻聿倫敦攝 113年12月12日
為加強推廣赴台旅遊，觀光署駐倫敦辦事處近日在辦事處舉辦調酒工作坊，邀請專業調酒師指導學員運用台灣的噶瑪蘭威士忌等產品，製作台灣特色調酒，吸引逾30人參加。中央社記者陳韻聿倫敦攝 113年12月12日
觀光署駐倫敦辦事處近日在辦事處舉辦台灣特色調酒工作坊。目前以倫敦為根據地、分別來自菲律賓和南韓的網紅Earl（左）和Sean（右）出席學習。中央社記者陳韻聿倫敦攝 113年12月12日
觀光署駐倫敦辦事處近日在辦事處舉辦台灣特色調酒工作坊。目前以倫敦為根據地、分別來自菲律賓和南韓的網紅Earl（左）和Sean（右）出席學習。中央社記者陳韻聿倫敦攝 113年12月12日
台灣獲英國發行量最大旅遊期刊Wanderlust評選為2024年「全球最嚮往島嶼」（The Most Desirable Island）銀獎，上月在倫敦舉行頒獎典禮，觀光署駐倫敦辦事處主任林毓珊（左2）、觀光署國際組組長黃易成（左3）出席。（觀光署駐倫敦辦事處提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 113年12月12日
台灣獲英國發行量最大旅遊期刊Wanderlust評選為2024年「全球最嚮往島嶼」（The Most Desirable Island）銀獎，上月在倫敦舉行頒獎典禮，觀光署駐倫敦辦事處主任林毓珊（左2）、觀光署國際組組長黃易成（左3）出席。（觀光署駐倫敦辦事處提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 113年12月12日
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