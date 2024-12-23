加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
「舒淇橋」暫不拆 基隆中山人行陸橋油漆加強照明再現風華
首頁 / 國際

旅行社調查日本人新年出國旅遊最愛台灣 超越夏威夷韓國

2024/12/23 20:04（12/23 20:48 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為台北101周遭景色。（圖取自Unsplash圖庫）
圖為台北101周遭景色。（圖取自Unsplash圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京23日綜合外電報導）日本大型旅行社JTB所做調查顯示，約有52萬名日本人會利用今年新年假期出國旅遊，較去年成長約13%；而在選擇出遊目的地，台灣成人氣首選，其次是夏威夷及韓國。

日本產經新聞報導，JTB預估今年新年假期（日本稱年末年始）旅遊動向指出，從今天起到明年1月3日止，約有2852萬人外出進行兩天一夜以上的旅行，較去年略增0.2%。而伴隨旅行的總消費金額受到高物價影響，預估也會較去年增加6.3%，達到1兆3460億日圓。

日本今年一整年持續低迷的出國旅行，受到年底到明年初最多可放9天新年連假影響呈現好轉。

從旅行類別來看，國旅人數為持平的約2800萬人；至於出國旅行人數可望較去年增加13%，來到52萬人左右，且平均每人花費約27萬3000日圓，較去年成長6.6%，相比疫情前的2019年增幅更達35.1%，研判是受到日圓貶值增加在出遊地的花費影響。

這項調查是在今年11月透過網路針對1764人進行調查。從主要旅遊目的地預約狀況來看，日本人今年出國首選台灣，其次是夏威夷與韓國。

至於國旅部分，日本人首選關西，其次是包括東京迪士尼在內的東京；九州排名第3。（譯者：黃名璽）1131223

延伸閱讀
旅遊業者：日本旅客來台年增32% 仍有成長空間美雜誌票選 台灣再獲「亞洲最佳休閒旅遊目的地」國際旅遊平台上半年目的地排名 台灣居第62024全球最宜居城市 台北排名66、高雄優於台中
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

108
更多編輯台推薦新聞：