陳傑憲期待魚雷棒 透露12強手腕痛改拿戰斧棒

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（中央社記者楊啟芳台北1日電）近期漸有中華職業棒球大聯盟球員開始用魚雷棒，統一7-ELEVEn獅隊野手陳傑憲今天表示，還沒拿到，而去年12強賽手腕痛改拿戰斧棒，因禍得福打出佳績，想用握把是戰斧的魚雷棒。

「魚雷棒」特點是棒頭縮小，球棒最粗部分留在擊球甜蜜點，「戰斧棒」是球棒尾端類似刀柄。

獅隊球員林佳緯、林岱安已在比賽中用過魚雷棒，陳傑憲表示，已請人在美國買，且在比賽中「一定要打呀！都自己花錢了。」他是找戰斧握把魚雷棒，「別的牌子練習時有打過，但我習慣打的球棒握把不是傳統的。」

在世界12強棒球賽打出佳績的「台灣隊長」陳傑憲說，12強開戰前夕手腕很痛，就換戰斧棒，正式比賽前1天才開始打，想說「最差就這樣了」，結果打起來感覺不錯，手腕不會痛，且沒想到預賽對韓國隊就轟全壘打。

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12強賽後開始拿戰斧棒的陳傑憲說，那時因禍得福，發現打得不錯，就想是不是打到對的棒型，現在拿戰斧棒就是安定感。手感很重要，握一般棒子會覺得「空空的」。

林岱安4月23日拿魚雷棒出賽後，就換回一般球棒；他說，攻擊外角球沒那麼舒服，擊球點裡面的選手較適合，但他的擊球感還是要適應一下，實戰使用後才會更明確知道好或不好。（編輯：李明宗）1140501