加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

印巴緊張升溫 巴屬克什米爾逾千所宗教學校停課10天

2025/5/1 20:26
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社穆薩法拉巴德1日綜合外電報導）因擔心印度可能採取軍事行動報復上週發生的致命攻擊，巴基斯坦控制的克什米爾（Pakistan-administered Kashmir）地區有關當局下令逾1000所宗教學校今天起停課10天。

法新社報導，印度控制的克什米爾（Indian-administered Kashmir）4月22日發生持槍攻擊事件、造成26人喪生。印度政府將事件歸咎於巴基斯坦，總理莫迪（Narendra Modi）授予軍隊「完全的行動自由」。

巴國否認涉及那起攻擊，強調握有印度正在計劃立即展開軍事打擊的「可信證據」，矢言「對任何侵略行動作出果斷回應」。

美國國務院指出，國務卿盧比歐（Marco Rubio）昨天深夜分別致電印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）和巴基斯坦總理夏巴茲．夏立夫（Shahbaz Sharif），以「降低緊張」，維護南亞和平安全。

蘇杰生與盧比歐通話後表示，「須將行凶、支持和策劃（攻擊）的人繩之以法」。

國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）說，針對那起「大逆不道的攻擊」，盧比歐敦促巴基斯坦官員合作調查。

由於擔心軍事行動升級，巴基斯坦當局下令巴屬克什米爾逾1000所宗教學校停課。當地宗教事務主管官員阿邁德（Hafiz Nazeer Ahmed）說道：「我們已經宣布克什米爾所有伊斯蘭學校休假10天。」

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

消息人士透露，是因為「邊境緊張和潛在衝突」而停課。

新德里當局今天通報，印巴控制線（Line of Control）兩側已接連數日於夜間發生小型武器駁火。印巴控制線是印度與巴基斯坦目前在克什米爾實際控制地區的分界線。（譯者：何宏儒/核稿：洪啓原）1140501

#巴基斯坦
#印度
#克什米爾
#國務院
#莫迪
#蘇杰生
#美國
#盧比歐
盧比歐
印度巴基斯坦互相關閉領空 美促雙方降低緊張俄烏協議遲無進展 美國揚言撒手不管：雙方須提出具體方案
蘇杰生
緬甸強震印度馳援 C-130運輸機降落仰光[影]歐盟執委會主席率團抵德里 稱印度為戰略盟友
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：