雙和罷團志工遭辱罵 新北地檢控告妨害名譽

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（中央社記者黃旭昇新北1日電）提案罷免中國國民黨立委的「雙和罷免團隊」，今天前往新北地檢署控告以言語羞辱志工的民眾涉嫌妨害名譽等。罷團表示，譴責暴力與騷擾行為，呼籲維護公民行動的安全與尊嚴。

「雙和罷免團隊」的陸戰隊長Kevin，下午偕同律師王誠之、罷團志工周先生、受害志工代表，在板橋區雙北共享辦公室開記者會。

Kevin表示，罷團連署時受到許多現場民眾的惡意攻擊，包括粗話或性別羞辱。因身處「新北市深藍區」，面對鬧事民眾，一直以冷處理、淡化衝突。

他說，近日鬧事民眾的頻率增加，4月26日就有13起。27日在某夜市也發生3起，為維護罷團志工安全，下午前往新北地檢署按鈴申告，譴責暴力與騷擾行為，也呼籲社會維護公民行動的安全與尊嚴。

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律師王誠之表示，針對3起比較具體的遭羞辱案件，提出刑事妨害名譽的公然侮辱罪、及公職人員選舉罷免法「妨害罷免連署罪」等罪名。部分民眾意圖肢體碰撞者，也有妨害自由、或強制罪之嫌。

王誠之說，即使不喜歡罷團訴求的政治理念，也不應該謾罵、動手與攻擊。善意容忍不代表允許，民眾不可以違法手段干擾，否則會有法律問題。（編輯：林恕暉）1140501