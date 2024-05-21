金融科技局有譜？彭金隆研議設專責單位拚創新

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（中央社記者謝方娪台北21日電）金管會主委彭金隆昨天走馬上任，明天將赴立法院財委會報告業務推動方針，彭金隆在今天送交財委會的書面報告中表示，將研議於現行架構下增設金融市場發展與創新專責單位，以開創金融發展新契機。

彭金隆20日剛就任，22日上午將赴立法院財政委員會進行業務報告。在彭金隆今天送交財委會的書面報告中，首度對外揭露他未來6大核心施政面向及細項推動內容。

彭金隆的6大施政面向，首重強化資本韌性與風險監理，其次是健全市場行為與公司治理，第3是落實普惠金融與消費權益保護，第4為促進金融市場發展，第5為加速金融與科技創新，第6是強化永續金融。

其中，為滿足金融科技創新、市場發展及永續金融等需求，彭金隆於書面報告中指出，金管會將研議在現行所屬架構下增設專責單位，並適度鬆綁法規，以開創金融發展新契機。

另為配合總統賴清德推動台灣成為亞洲資產管理中心政策，金管會將盡速盤點現行法規及實務障礙，並研訂推動法規鬆綁，協調各方資源發展具競爭力的台灣資產管理金融商品。

未來金管會將持續推動開放高資產客戶財管業務，並研議開放符合一定條件的券商辦理高資產客戶業務時，得以信託方式受託投資未具證投信基金性質的境外基金。

金管會雖設有金融監理沙盒機制，但近年乏人問津，鮮少申請案，為加速金融與科技創新腳步，金管會將研議修正「金融科技發展與創新實驗條例（金融監理沙盒條例）」，強化沙盒落地機制，希望爭取國外團隊來台實驗，並鼓勵金融業與科技業共同合作。

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彭金隆於書面報告中表示，金融市場為國家發展血脈，與民生經濟共存共榮關聯密切，金管會各前任主委為台灣金融市場發展奠定厚實根基，他甚感欽佩，未來除了延續推動各項措施外，將虛心傾聽外界建議，關注國際趨勢，以建立安全與發展並進的新金融市場為目標，朝穩健發展及開放創新方向，落實推動各項金融政策。

彭金隆進一步指出，金管會將在既有穩健基礎下，透過強化資本韌性與風險監理等6大核心施政面向，營造安全、公平、普惠且值得信賴的金融環境，提供適切金融商品及服務，協助產業與金融業因應各項挑戰，推動永續及創新發展。（編輯：林淑媛）1130521