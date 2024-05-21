看好成長動能 國泰世華搶進越南消金信貸業務

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（中央社記者羅元駿台北21日電）看好越南1億人口消費動能及數位環境，國泰世華銀以數位金融為突破點，透過數據應用技術能力，推出數位信貸服務平台「CUB Vietnam App」。

國泰世華銀行今天發布新聞稿指出，已深耕越南近20年，除了提供企金業務外，看好越南消費動能以及數位環境發展。

國泰世華表示，越南數位經濟成長率於東南亞地區名列前茅；根據經濟部國際貿易局統計，越南人口結構平均年齡落在30至35歲，且智慧型手機普及率達70%，2023年上半年數位經濟占越南國內生產總值15%。

另外，越南國家銀行（央行）發布2025年數位化轉型計畫，金融服務業是越南政府發展全面數位化的重點產業。

國泰世華國際管理部副總經理苗華本表示，國泰世華期望移植台灣轉型經驗，以數位金融為突破點，透過數據應用技術能力推展小額信貸消費業務。

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國泰世華國際消金發展部副總經理梁明喬強調，風險控管政策優先於獲利，為了控管風險並提升客戶服務安全度，借鏡在台灣的經驗與強項，以數據驅動建構越南風險模型，導入新科技如AI與雲端原生工具，同時引進國際級身分安全系統，保障客戶安全性。

展望未來，國泰世華指出，將持續聚焦當地消費金融服務，拓展第3方異業合作，期望融入當地數位場景並整合通路。（編輯：楊蘭軒）1130521