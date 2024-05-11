越南民眾瘋買黃金 短短一週暴漲逾5%

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（中央社記者陳家倫河內11日專電）越南民眾瘋狂追漲黃金，10日每兩售價逼近新台幣12萬元，創下歷史新高。眼見官方頻頻喊話並出手干預，反而激起散戶鬥志、下手愈來愈猛，過去一週黃金漲幅高達5.5%。

越南青年報（Thanh Nien）報導，越南黃金賣出價格10日突破每兩9200萬越南盾（新台幣約11.7萬元）大關，每兩換算下來比國際金價高出將近2000萬越南盾（新台幣約2.5萬元）。

市場分析認為，由於全球政治、經濟不穩定，加上越南房地產持續吹泡沫以及銀行存款利率一直下滑，股市等其他投資管道獲利疲軟等，讓民眾把目標轉向黃金，一再推升越南的金價。

越南國家銀行（SBV）為了降溫國內黃金市場，避免與國際金價價差持續擴大，分別在4月23日及5月8日成功拍賣黃金，共計向市場投入6800兩金條，但沒想到政府愈管，民間愈有興頭。

網路媒體越南快訊（VnExpress）指出，回顧過去一週，獲越南國家銀行認證的西貢珠寶公司（SJC）金條每兩就漲了將近500萬越南盾、漲幅達5.5%，相當於銀行一年期的存款利率，越南股市更被狠甩在後看不到車尾燈。

因此，越南的銀樓門口近期常可見到民眾排隊要購買黃金，尤其是10日當天寫下歷史新高時，許多銀樓紛紛祭出限購。即使已經賣到沒有現貨，民眾仍爭先恐後搶著付款預購，表示一個月後再取貨也沒關係。

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越南政府10日要求越南國家銀行及時執行各項管理辦法並嚴格監督交易市場。越南副總理黎明慨（Le Minh Khai）也命令對黃金市場、銀樓的經營等進行專案檢查，「須在5月向總理報告，不得再拖延。」

官方喊話之後，今天黃金賣出價格每兩下跌了100萬越南盾，各銀樓現場買氣似乎稍稍降溫。然而不少民眾在網路上表示，再不進場每兩就要突破1億越南盾，追高情緒持續在市場蔓延。（編輯：馮昭）1130511