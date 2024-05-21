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張育成守備與隊友相撞傷退 MRI檢查輕微撕裂傷

2024/5/21 11:38
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（中央社記者謝靜雯台北21日電）旅美坦帕灣光芒隊台灣好手張育成昨天在小聯盟3A出賽，守備時與隊友相撞，傷退時扶著右肩表情痛苦，今天MRI檢查結果出爐，他在社群透露：「輕微撕裂但很快會自行修復。」

張育成昨天在3A與芝加哥白襪隊比賽先發守游擊，6局下守備時與左外野手相撞倒地，張育成隨後退場休息，今天安排核磁共振（MRI）檢查。

張育成透過社群網站Instagram（IG）回報檢查結果，沒有明確寫到受傷部位，只寫到「輕微撕裂，但很快會自行修復，背部瘀青，目前就是復健治療，期待再次健康回到場上，謝謝大家的關心和禱告。」

張育成今年開季傷勢不斷，先是大聯盟春訓熱身賽時左側斜肌拉傷脫離戰線，5月初比賽遭觸身球保送傷退，昨天又因守備受傷，他也用英文抒發情緒表示，「為什麼一次又一次」，但也寫到可以生氣、哭泣、祈禱，但不能逃避。

張育成本季3A出賽14場，總計41打數敲出12支安打，包括2發全壘打，打擊率2成93。（編輯：龍柏安）1130521

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