張育成遭觸身球後回歸就開轟 還選到2次保送

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（中央社記者楊啟芳台北8日電）美職光芒隊台灣好手張育成日前被觸身球擊中，今天回歸3A第2打席就開轟，本季首轟出爐，還選到2次保送；另外小聯盟1A的投手張弘稜、沙子宸則是同日奪下本季首勝。

張育成在本季春訓熱身賽時因左側斜肌拉傷脫離戰線，經過6週的治療，4月中開始打復健賽，4月底在小聯盟3A出賽。不過張育成2日比賽時遭到觸身球打到手肘，所幸沒有傷到骨頭，經過休息今天重返3A戰場，先發打第5棒、擔任游擊手。

張育成2局下選到保送上壘，3局下則是轟出一發陽春全壘打，幫助球隊一度追平比數；4局下擊出三壘滾地球，6局下再度選到保送，後2個打席則是遭到三振。總計張育成4打數敲出1支安打，本季首轟出爐，目前在3A打擊率2成78。

此外，海盜隊1A的台灣投手張弘稜，今天在5局上登板後援，並一路投到比賽結束。總計張弘稜投5局被敲出4支安打，沒有出現四壞球保送，送出4次三振，沒有失分，拿下本季首勝，本季目前防禦率僅0.84。

運動家隊1A的沙子宸今天則是先發投5局，僅被敲出1支安打，投3次保送、1次三振，沒有失分，也奪下本季首勝，目前防禦率4.57。（編輯：龍柏安）1130508