張育成守備與隊友相撞受傷 本季第2度傷兵名單

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北24日電）目前效力美國職棒坦帕灣光芒隊的台灣好手張育成，之前因為守備時與隊友相撞導致輕微撕裂傷，今天被球隊放入7天傷兵名單，為本季第2度、近2年第4度進傷兵名單。

張育成在20日於小聯盟3A出賽時，守備時與隊友相撞，傷退時扶著右肩表情痛苦，隔天核磁共振（MRI）檢查結果為輕微撕裂傷，另外背部也有瘀青，目前主要是復健治療。

根據大聯盟官網，光芒隊今天將張育成放進7天傷兵名單，這是張育成本季第2度進傷兵名單，上次是季前因左側斜肌拉傷脫離戰線；傷癒回歸之後又曾因為被觸身球打中而短暫休息，不過沒有進傷兵名單，如今則是在守備時受傷。

去年張育成效力紅襪隊時也曾2度進傷兵名單，包括去年季初因左手鉤骨骨折休息了2個多月，去年9月時又因守備時與跑者相撞導致腦震盪而進傷兵名單。張育成日前也在個人社群媒體上用英文抒發情緒，「為什麼一次又一次，可以生氣、哭泣、祈禱，但不能逃避」。

張育成本季在小聯盟3A出賽14場，41打數敲出12支安打，包含2發全壘打，送回7分打點，打擊率2成93。（編輯：方沛清）1130524