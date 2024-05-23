陳偉殷繳6局1責失優質先發 惜勝投飛掉

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（中央社記者楊啟芳台北23日電）目前在美國獨立聯盟打拚的38歲台灣左投陳偉殷，今天本季第5度先發登板，主投6局僅被敲出4支安打，失掉1分責失分繳出優質先發，一度有勝投資格，不過之後勝投飛掉。

陳偉殷在經過肩傷之後，今年順利復出加入美國獨立聯盟的長島鴨隊（Long Island Ducks），延續球員生涯。陳偉殷在前2次先發都奪下勝投，今天則是先發對上史塔登島渡輪鷹隊（Staten Island FerryHawks）。

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陳偉殷在第1局被敲出二壘安打、投出1次保送，不過順利解決危機沒有掉分；之後幾局陳偉殷狀況回穩，連續解決6名打者後，第4局也僅被敲出1支安打，第5局再度演出3上3下；6局下則是受到隊友失誤影響，加上被敲2支安打掉3分。

陳偉殷此戰用98球主投6局，被敲4支安打，投2次保送、3次三振，失掉3分，不過僅1分責失，目前防禦率4.50。雖然陳偉殷退場後一度是勝投候選人，但是之後球隊被對方追平，陳偉殷的勝投飛走，最終長島鴨隊仍在延長賽11局以9比7勝出。（編輯：管中維）1130523