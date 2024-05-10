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陳偉殷獨立聯盟6局優質先發 奪下傷癒復出首勝

2024/5/10 11:18
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（中央社記者謝靜雯台北10日電）具美職大聯盟資歷的投手陳偉殷效力美國獨立聯盟長島鴨隊，今天登板投6局失2分、為優質先發，率隊以7比2擊敗史塔登島渡輪鷹隊，奪下個人獨立聯盟本季首勝。

美國獨立聯盟賽事長島鴨隊（Long Island Ducks）今天與史塔登島渡輪鷹隊（Staten Island FerryHawks）交手，長島鴨隊38歲台灣投手陳偉殷前一場對史塔登島渡輪鷹隊先發表現不理想，投4局失掉6分，這次再度碰頭展現壓制力。

陳偉殷前3局沒有失分，4局被摩特（Taylor Motter）敲出2分砲掉分，但及時回穩，沒有多丟分數。

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長島鴨隊一路保持領先，開賽靠著安打、失誤攻勢串聯一口氣攻下3分，5局再有起攻勢，史溫德（Frank Schwindel）敲出帶有打點的安打、麥克布魯（Ryan McBroom）敲出3分砲，單局攻下4分，奠定勝基。

陳偉殷總計投6局被敲6支安打，投出3次保送、2次三振，失掉2分責失分，賽後防禦率5.40，優質先發奪下個人本季獨立聯盟首勝，也是經歷肩傷開刀復健再重返投手丘別具意義的一勝。（編輯：管中維）1130510

#陳偉殷
#美國獨立聯盟長島鴨隊
陳偉殷
默默關注陳偉殷 王維中：看得出來他真的喜歡棒球陳偉殷單局挨2轟 獨立聯盟先發4局失6分吞敗
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