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陳偉殷單局挨2轟 獨立聯盟先發4局失6分吞敗

2024/5/3 12:08
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（中央社記者謝靜雯台北3日電）具美職大聯盟資歷的投手陳偉殷效力美國獨立聯盟長島鴨隊，4月27日睽違2年重新踏上投手丘好投，但今天第2場先發有狀況，單局挨2轟，總計投4局失掉6分、吞下敗投。

陳偉殷本季在獨立聯盟第2場先發出賽今天對上史塔登島渡輪鷹隊（Staten Island FerryHawks），前3局沒有失分，4局上有狀況，陳偉殷單局失掉6分，包括被摩特（Taylor Motter）敲出2分砲、被布魯克斯（Robert Brooks）敲出3分砲。

長島鴨隊（Long Island Ducks）前3局沒有得分，4局下也靠著接連安打追回3分，兩隊比賽後半段互有攻勢，渡輪鷹隊7局到9局、局局有分數進帳，長島鴨隊雖然也有持續追分，但追分不及終場以7比14吞敗。

陳偉殷總計投4局，被敲出9支安打包括2轟，投出2次三振，失掉6分、吞下個人本季首敗。

陳偉殷前一場出賽台灣時間4月27日先發，則是先發投5局被敲出5支安打，包括1發全壘打，投出1次保送、3次三振，失掉2分、無關勝敗。

38歲的投手陳偉殷2022年6月底被日職阪神虎隊釋出後，7月肩膀動刀，經過長期的復健，今年獲得加盟美國獨立聯盟長島鴨隊機會，重返球場。（編輯：管中維）1130503

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