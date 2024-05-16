陳偉殷獨盟先發5局掉3責失 奪本季第2勝

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（中央社記者楊啟芳台北16日電）在美國獨立聯盟打拚的台灣好手陳偉殷今天先發登板，前2局就飆出4次三振，總計投5局被敲出9支安打，失掉4分（3責失），不過獲得隊友火力支援，拿下本季第2勝。

38歲的陳偉殷在2022年遭日職阪神虎隊釋出後，雖然因肩傷暫時沒辦法投球，不過仍沒有放棄繼續當球員，持續養傷及復健，直到今年加盟美國獨立聯盟長島鴨隊（Long Island Ducks），並在10日賽事演出優質先發，順利奪下獨立聯盟本季首勝。

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長島鴨隊今天對上約克革命隊（York Revolution）的賽事，陳偉殷持續先發登板，雖然前2局一共被敲出3支一壘安打、出現1次保送，不過也送出4次三振，屢屢化解危機沒有掉分；3局下則是被敲2支安打後，再被擊出高飛犧牲打掉1分。

陳偉殷在第4、第5局狀況不穩，加上隊友失誤共丟掉3分，總計先發投5局被敲出9支安打，出現2次保送，送出6次三振，失掉4分（3責失），最終長島鴨隊以7比4擊敗對手，陳偉殷奪下本季第2勝。（編輯：李亨山）1130516