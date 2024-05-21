精測看好AI手機滲透率 今年業績拚逐季成長

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（中央社記者鍾榮峰台北21日電）測試介面廠中華精測總經理黃水可今天預估，今年業績逐季成長可期，全年業績維持年成長兩位數百分比目標，預期今年AI手機滲透率可超過市場原先預期的10.6%。

精測下午受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦業績說明會，展望人工智慧AI晶片仍供不應求，預估今年AI手機在全球智慧型手機滲透率，可超過市場原先預期的10.6%，出貨估逾1.26億支。

因應高速運算（HPC）、電源管理晶片、特殊應用晶片（ASIC）設計AI晶片、自動駕駛輔助系統（ADAS）等應用，黃水可表示，精測積極布局高階微機電（MEMS）探針卡，預估今年探針卡業績占比目標回到4成以上。

展望今年第2季之後以及全年營運，黃水可表示，目前公司保守估計，今年度營收可成長兩位數百分比，精測期盼有其他營收來源，多掌握訂單，確保營收成長。

黃水可指出，儘管精測上半年營運較辛苦，不過下半年預期有部分新品量產挹注，預估第3季營運可漸清晰，今年業績逐季成長目標仍可期，不過毛利率須關注產品組合調整。

在矽光子晶片共同封裝光學元件CPO（Co-Packaged Optics）測試布局，黃水可透露，相關測試規格持續討論，精測相關高階MEMS探針卡測試正與客戶測試中。

晶圓測試卡方面，精測積極補齊包括記憶體和CMOS影像感測元件（CIS）應用，今年8月目標達到工程驗證階段。法人指出，最快2025年，精測在Wi-Fi 7晶片探針卡測試可放量。（編輯：楊蘭軒）1130521