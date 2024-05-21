韓綜台影助攻 friDay影音熱度緊追Netflix愛奇藝

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（中央社記者江明晏台北21日電）台灣OTT市場不只是國際平台的天下，遠傳旗下friDay影音獲尼爾森調查為本土OTT付費訂閱平台市占率第1名。遠傳強調，引入韓流效益發酵，並「以投代購」台影，推動本土平台成長。

遠傳電信今天發布新聞稿指出，尼爾森日前公布2024年第1季的「7天內使用影音網站」調查，遠傳電信旗下friDay影音以26%的市占率居第3，僅次於Netflix（44%）與iQIYI愛奇藝（32%）兩大國際平台，成為本土OTT付費訂閱平台第1名。

遠傳指出，friDay近年側重韓劇的策略奏效後，加碼韓綜投資，吸引粉絲踴躍訂閱，以今年1到4月對比去年同期，用戶付費訂閱friDay影音的比例攀升，因韓綜而加入付費訂閱的新用戶數，比起去年同期增加2倍，助攻營收成長；人均觀看時長增加48%、觀看人數也創下新高。

遠傳指出，friDay影音除加碼跟播韓綜、提高齊全度外，也嘗試投資獨家韓綜播映權，5月下旬有18部韓綜節目於平台上與韓國同步跟播。

遠傳指出，韓綜企劃屢屢成為各國的製作樣板，讓用戶增加申辦，而本土平台崛起，則有助影視產業，friDay影音引入韓流效益發酵，並「以投代購」台影，推動本土平台的成績前進。（編輯：楊蘭軒）1130521