串流影音訂戶調查 月均花274元、500元以上占14%

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（中央社記者蘇思云台北15日電）資策會今天發布台灣影音觀看行為調查，民眾對串流影音的偏好度已超越非串流影音，民眾訂閱國際平台熱門排序為Netflix、YouTube與Disney+。串流訂閱戶每月平均花費新台幣274元訂閱，每月花費500元以上的訂閱大戶占14%。

資策會產業情報研究所（MIC）今天發布台灣影音觀看行為調查，93%網友有觀看影音的習慣，其中有近半網友每天花1到2小時觀看長篇影音。

MIC調查顯示，國人觀看串流影音（49%）的偏好度已超越非串流影音（44%），MIC產業分析師洪齊亞指出，45歲為關鍵分水嶺，對串流影音的偏好隨年齡增加而遞減，18到25歲有高達66%偏好串流，預期隨著世代推移，未來3年內國人對於串流影音的偏好度將有機會過半。

資策會MIC指出，選擇串流影音，網路習慣為主因，反映出對行動上網依賴性已改變民眾的影音觀看習慣，像是可隨時觀看的體驗，以及無需超額花費的價格、多元內容等都是驅動用戶朝向串流影音的關鍵，有64%串流影音用戶表示，在近5年內增加對串流影音的使用。

資策會MIC進一步針對選擇串流影音的用戶，調查平台偏好與訂閱行為。用戶對國際平台偏好度前5名依序為YouTube（73%）、Netflix（52%）、Disney+（28%）、LINE TV（23%）以及愛奇藝（19%）。針對訂閱國際平台的用戶，前3大訂閱平台依序為Netflix（63%）、YouTube（41%）、Disney+（38%）。

此外，用戶對於國內平台偏好前5名，依序為巴哈姆特動畫瘋（32%）、中華電信Hami Video（27%）、遠傳friDay影音（18%）、愛爾達ELTA TV（17%）與公視+（17%）。針對訂閱國內平台的用戶，前3大訂閱平台分別為中華電信Hami Video（31%）、巴哈姆特動畫瘋（20%）以及遠傳friDay影音（19%）。

分析用戶願意付費的關鍵，資策會MIC表示，半數是因訂價可接受。另外，為了去除廣告或觀看更高畫質、獨家授權也各有3成以上占比。比較不同年齡層的付費動機，36到45歲對價格最敏感、26到35歲最在意去除廣告，而18到25歲最在意高畫質、獨家授權與正版內容。

調查顯示，串流訂閱戶每月平均花費274元訂閱，其中約6成每月花費300元以下、25%每月花費300到500元，而每月花費500元以上的訂閱大戶占14%，其中以26到35歲占比最高、約2成。

資策會MIC調查期間在去年第4季，採網路調查，有效樣本數為1068份，在95%信賴區間下，抽樣誤差正負3個百分點。（編輯：楊蘭軒）1130515