美國體育一網打盡 ESPN聯手福斯華納建串流平台

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（中央社邁阿密6日綜合外電報導）未來美國體育賽事的愛好者再也不用查找什麼比賽在哪播，體育媒體ESPN聯手福斯與華納兄弟探索頻道今天宣布達成協議，計劃推出一個內容極其豐富的超級串流平台。

法新社報導，這個合作中的新串流平台，將把上述3個媒體的體育節目整合到單一商品中，內容有著美國各項頂級賽事，計劃於今年秋季推出。

ESPN、福斯（Fox）與華納兄弟探索頻道（Warner Bros Discovery）在聲明中表示，他們「已就組成新合資企業的主要條款達成合作意向，未來將建立一個創新平台來提供引一個引人入勝的串流體育服務」。

3家公司也表示，這項計畫的結構要端看它們最終達成的協議。

這個新平台鎖定的對象為所謂的「斷線族」（cord-cutters），也就是偏好串流服務、取消訂閱傳統有線電視的民眾。

若計畫成行，消費者將可以把這項產品與現有的、範圍更大的串流平台綁在一起，像是Disney+、Hulu、Max等。

新平台將包括ESPN現有串流服務ESPN+內容，也包括ESPN、福斯和華納兄弟主頻道內容。

平台上將看得到職業美式足球聯盟（NFL）、美國職籃（NBA）、美國職棒大聯盟（MLB）、美國改裝房車系列賽（NASCAR）、終極格鬥冠軍賽（UFC）、大學體育賽事、PGA高爾夫巡迴賽和國際足球比賽，而足球賽事包含將在福斯電視台轉播的2026年世界盃足球賽。

新平台為球迷提供的體育賽事十分豐富，但並非所有頂級賽事都包含其中。像是在美國收視率占有主導地位的NFL，就並非所有比賽都會包含在擬議的新產品中。

哥倫比亞廣播公司（CBS）、國家廣播公司（NBC）和Amazon Prime Video也都擁有NFL賽事的全美轉播權；而谷歌（Google）的YouTube TV則擁有NFL週日門票（Sunday Ticket）的轉播權。

ESPN、福斯與華納兄弟探索頻道今天的聲明，並未針對可能的訂閱價格提供任何蛛絲馬跡。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1130207