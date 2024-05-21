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清洗殘漆廢水染白客雅溪 竹市環保局查獲將開罰

2024/5/21 16:42（5/21 16:51 更新）
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新竹市客雅溪溪水被發現明顯變成乳白色，環保局21日表示，經稽查發現是某工程行員工清洗工具殘漆產生廢水流入溪中所致，將依違反水污染防治法開罰。（新竹市政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年5月21日
新竹市客雅溪溪水被發現明顯變成乳白色，環保局21日表示，經稽查發現是某工程行員工清洗工具殘漆產生廢水流入溪中所致，將依違反水污染防治法開罰。（新竹市政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年5月21日
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（中央社記者郭宣彣新竹市21日電）新竹市客雅溪昨天被發現溪水變乳白色，新竹市環保局今天表示，稽查發現是某工程行員工清洗工具殘漆產生廢水，經水溝流入客雅溪所致，將依違反水污染防治法開罰。

1名網友昨天在臉書（Facebook）社團「新竹大小事」發文表示，「客雅溪變牛奶溪？河裡的生物慘了！」並分享溪水明顯呈現乳白色的照片、影片，引發熱議。有人留言指沒水準、太可惡，也有網友說，平時溪裡很多魚，一定要把排放廢水不肖廠商揪出。

新竹市環保局今天告訴中央社記者表示，竹市客雅溪遭污染，市府獲報後調查，稽查發現為某工程行員工清洗工具殘漆（水性漆）產生廢水，經水溝流入客雅溪造成，立即要求業者停止排放。

環保局說，為防堵油漆清洗廢水繼續污染溪水，將依違反水污染防治法開罰新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

針對現場水質情形，環保局表示，已進行檢測，初步數據顯示水質未見異常，同時也採樣懸浮固體、化學需氧量、氨氮及重金屬等送檢驗分析，待後續實驗室結果出爐，將以廢水的檢測報告作為依據，確定此次水污染事件的裁罰金額。（編輯：李錫璋）1130521

#新竹市
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