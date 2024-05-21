川普社媒母公司第一季財報 淨虧損逾3億美元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國前總統川普成立的社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）母公司「川普媒體與科技集團」今天表示，公司今年第一季虧損逾3億美元。

法新社報導，日前公開上市的「川普媒體與科技集團」（Trump Media and Technology Group, TMTG）發表聲明指出，相較於去年1月到3月公司淨虧損為21萬300美元，今年同期淨虧損達3億2760萬美元（約新台幣106億元）。

TMTG今年第一季銷售額僅77萬500美元。川普2021年先後遭推特（Twitter，現更名為X）和臉書（Facebook）封殺後自行成立Truth Social平台，是TMTG的主要資產。

部分專家將TMTG比作「迷因股」（meme stocks），股價往往隨民眾支持帶動，而非受到企業財務狀況或前景影響。

TMTG今年3月26日在那斯達克股票交易所上市，意味著競逐白宮大位的共和黨籍川普現在有義務要公開公司季度財報。

TMTG今年3月底由特殊目的收購公司「數位世界收購」（Digital World Acquisition）買下，川普持有57.3%股份。

根據TMTG說法，本季度虧損絕大部分與3.11億美元的非現金支出有關，其中包括與「數位世界收購」合併前，過往負債的清除。

合併的結算成本達630萬美元，導致今年第一季營運虧損達1210萬美元，是去年同期營運虧損的約4倍。

TMTG在華爾街上市後不久股價暴跌逾70%，4月中才止跌回升。

TMTG執行長、共和黨籍前聯邦眾議員努尼斯（Devin Nunes）指控避險基金非法操縱市場，壓低TMTG股價。

努尼斯在今天的聲明中表示，公司「資金充裕」。

他補充表示：「我們正向營運資金讓我們得以探索並推進一系列廣泛計畫和創新，其中包括潛在合併對象和收購活動，以打造真實社群平台」，還有即時串流電視服務等選項。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1130521