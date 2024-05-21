教長鄭英耀盼學位陸生恢復 兩岸年輕人增瞭解

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（中央社記者許秩維台北21日電）新任教育部長鄭英耀今天表示，希望在兩岸平等尊嚴的前提下，學位陸生可以恢復，讓兩岸年輕人有更多認識和互動，有助於彼此瞭解。

總統賴清德昨天在總統府前發表就職演說時，訴求「打造民主和平繁榮的新台灣」，並呼籲中國停止文攻武嚇，希望從重啟雙邊對等的觀光旅遊及學位生來台就學開始，一起追求和平共榮。

鄭英耀今天接受媒體詢問提及上任後想推動的3件事，談到學位陸生從2020年開始中止來台，未來希望在兩岸平等尊嚴的前提下，學位陸生可以恢復，讓兩岸年輕人有更多認識和互動，有助於彼此瞭解，這是好的發展。

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「提升教育品質是最重要的。」鄭英耀提到，所有的教育改變都應在這個前提下進行，教育應該讓年輕人找到更美好的未來，教育部會努力讓老師本於專業，讓學生少一點擔心、老師少一點壓力、家長少一點擔憂，社會對台灣教育多一點支持，一起思考如何讓台灣教育更好。

另外，鄭英耀指出，半導體製程技術是世界經濟發展重要核心，台灣也扮演重要角色，還有量子電腦、機器人等許多前瞻技術人才的培育，因應產業發展的人才需要，教育部會扮演引導的角色。（編輯：管中維）1130521