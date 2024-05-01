埃及簽署用地協議 將成為中東最大風電開發案

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（中央社記者施婉清開羅1日專電）埃及今天簽署兩項土地使用協議，將用於建造兩個總產能為8吉瓦（GW）的風力發電站，成為中東地區最大風力發電開發案。

據埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，埃及總理馬德布利（Mustafa Madbouly）與埃及電力部長夏克（Mohamed Shaker）1日與挪威駐埃及大使克萊米茲達爾（Hilde Klemetsdal）共同出席一場土地使用協議簽約儀式，土地將用於建立兩座風力發電站。發電站地點位於上埃及的索哈省（Sohag）西部。

夏克表示，此項以「興建－擁有－營運」（BOO）模式進行的兩個風電站開發案，預計產能總和可達8吉瓦（1吉瓦為100萬千瓦），將成為中東地區同類風力發電案中最大規模者，並有助於每年減少1700萬噸碳排放。

夏克說，兩個風電站包含來自挪威、法國和日本的外國直接投資，總金額約90億美元（約合新台幣2931億元）。兩個發電站預計於2026年投入商業營運。

透過與埃及「新能源和再生能源管理局」（NREA）共同合作，第一項專案將由挪威再生能源系統公司Scatec ASA執行建造，產能為5吉瓦。第二項專案由埃及知名大型跨國工程公司「奧斯康工程公司」（Orascom Construction）執行建造，目標產能為3吉瓦。

馬德布利表示，埃及政府積極提高新能源和再生能源使用，並鼓勵私人企業在埃及投資這個領域，以實現減碳淨零永續發展目標。

埃及的能源戰略目標是，在2030年前將再生能源使用率提高到42%，並減少傳統能源使用。（編輯：馮昭）1130501