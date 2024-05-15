遊說撤消防員組工會案 新北消防局指侯友宜不知情

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（中央社記者王鴻國新北15日電）新北市消防局日前派員拿消防署說帖拜會民眾黨立委黃國昌板橋辦公室，遊說撤消防員組工會案，消防局長李清安在議會坦承市長侯友宜不知情。議員陳世軒指消防局陷侯友宜於不義。

屏東明揚工廠大火造成4名消防員殉職，消防員爭取組工會，民眾黨立委黃國昌日前在立法院表示，有人藉由消防署的說帖，表示反對消防員組工會，建議民眾黨團撤回提案。

民眾黨新北市議員陳世軒今天在議會質詢時，要求新北市消防局長李清安說明，10日是否有依消防署發文要求，派員到黃國昌板橋辦公室，遊說黃國昌支持消防署的提案，也就是新北不支持消防員組工會。

陳世軒表示，近幾天有許多基層年輕消防員來找他，表達看到相關新聞感到心寒。因此，他問李清安支不支持消防員組工會。李清安表示，組工會議題談論很久，基本上要看組工會目的在哪裡。

陳世軒追問「侯市長知不知情？」李清安說，「基本上不知道」。

陳世軒說，去年總統大選，發生屏東大火4名消防員罹難、為國犧牲，除民眾黨主席柯文哲，侯友宜也派曾銘宗代表簽署顧職安、要公安、組工會承諾書，但新北消防局不支持消防員組工會，市長卻不知情，根本是陷侯友宜於不義。

陳世軒詢問李清安派誰去遊說黃國昌，李清安說不知道，可是陳世軒表示，消防局要各救災、救護大隊大隊長去遊說反對組工會，這些大隊長是第一線作戰，帶消防員出生入死的人，要大隊長去遊說，基層看在眼裡，未來要怎麼帶人呀。

陳世軒指出，今天議場外的天氣很熱，但看完李清安的備詢，讓消防員很心寒。（編輯：李錫璋）1130515