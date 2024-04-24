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鋒面通過 新北清晨累積雨量石門區最大

2024/4/24 10:56（4/24 11:23 更新）
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24日凌晨0時至上午7時30分全台累積雨量圖。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
24日凌晨0時至上午7時30分全台累積雨量圖。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
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（中央社記者黃旭昇新北24日電）新北消防局今天表示，清晨鋒面通過新北，凌晨0時至上午7時30分許，最大累積雨量以石門區34.5公釐最大，後續降雨會持續至中午12時左右。25日受西南風影響，南側山區有陣雨。

新北市政府上午舉行市政會議，消防局長李清安報告指出，今天鋒面通過新北，降雨會持續至中午12時左右。凌晨0時起至上午7時30分，新北市最大累積雨量以石門區34.5公釐最大，其次分別金山區（31.5公釐）、瑞芳區（30公釐）、汐止區（18.5公釐）。

李清安說，後續受鋒面殘留雲系和東北風影響，各地會有陰短暫陣雨。北側、東側24小時累積雨量可達50至80公釐，最大時雨量10至30公釐。其餘西側、南側日雨量在大雨等級以下。

消防局說，25日受西南風影響，南側山區有陣雨，日雨量在大雨等級以下。26日下波鋒面通過，預測西側、北側日雨量接近大雨。直到27日白天鋒面遠離，降雨趨緩，但西側與北側仍有午後對流發展機會，日雨量接近大雨等級。

消防局說，這是依據天氣風險公司的預估資料評估，但鋒面對流的預報變動性仍高，災害應變中心仍會持續監控。

市長侯友宜表示，近日強降雨容易造成積淹水，對於處理災害的公務人員表示謝意，也提醒注意安全。（編輯：李錫璋）1130424

24日上午11時10分雷達合成回波圖。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
24日上午11時10分雷達合成回波圖。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
#李清安
#新北市
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