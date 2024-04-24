吳德榮：鋒面滯留 西半部留意大雷雨

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（中央社記者余曉涵台北24日電）氣象專家吳德榮今天說，受到滯留鋒影響，西半部及東北部有局部陣雨或雷雨，應注意小範圍劇烈天氣，像是雷擊、強風、瞬間大雨、冰雹等發生。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮說，花東也轉有局部短暫陣雨的機率，氣溫則因雲多降雨而略降，北台稍轉涼。

中央氣象署今天也持續發布大雨特報以及大雷雨即時訊息，鋒面通過，易有短延時強降雨，今天彰化以北地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石。

吳德榮指出，明天至28日滯留鋒持續在台灣附近南北徘徊，鋒面結構雖不紮實，但偶有較強西南風，匯入暖濕空氣，形成極不穩定的大氣，其中易有中小尺度對流系統」展，常伴隨雷擊、強風、瞬間大雨、冰雹等小範圍的劇烈天氣，應慎防其致災的可能，當其通過或能量耗盡後又會間歇性出現空檔。

吳德榮表示，29日滯留鋒北移，有較長空檔；4月30至5月2日滯留鋒再逐漸南移至台灣附近南北徘徊，未脫離多雨的型態。（編輯：張銘坤）1130424