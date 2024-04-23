未來一週2波鋒面接力 晚間起西半部、宜花防大雨

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（中央社記者張雄風台北23日電）氣象署今天表示，未來一週2波鋒面接力影響，全台有雨。首波今晚起至明天通過，西半部、宜花地區防大雨；25日另一波鋒面接近，26、27日雨勢最大，局部地區要留意大雨以上等級的降雨。

中央氣象署預報員劉宇其告訴中央社記者，未來一週有2波鋒面影響，各地降雨情況顯著。首波今晚至明天通過，晚間起雨勢愈來愈明顯，全台易有陣雨或雷雨，西半部、宜花地區可能會有局部大雨發生。

劉宇其表示，明天鋒面通過後，溫度稍降，北部全天氣溫約攝氏23至25度，25日起溫度又略為回升2度，約25至27度，在鋒面影響期間因降雨稍涼、氣溫變化不大。

劉宇其指出，25日雖然鋒面減弱，但有另一波鋒面接近，空檔可能不到半天；接著26至28日再轉為全台有雨的天氣，其中26、27日加上西南風影響，雨勢最大，可能會有大雨以上等級的降雨，28日稍微減緩。

劉宇其說，29、30日鋒面北移，但可能有零星水氣影響，中部以北、東北部及東部地區仍有局部短暫陣雨。

觀察今天降雨的情況，劉宇其說，其實大部分的雨是下在凌晨至清晨之間，白天算是空檔；今天時雨量最大的地區在彰化王功漁港一帶，凌晨2時至3時間，時雨量達48毫米，而當地今天截至下午4時許，累積雨量也只有49毫米，相當於凌晨1小時間就下完整個白天的雨。

另外，劉宇其提到，今天累積雨量最大的地區為新北市三芝，截至下午4時許累積雨量為77.5毫米，而三芝也是凌晨期間雨勢最大，白天則是間歇性降雨。

劉宇其提醒，未來一週鋒面影響期間，天氣不穩定，易有大雨發生，請加強溝渠疏通；近日餘震仍頻繁，山區易有土石鬆動造成崩坍、落石，若非必要請避免前往山區活動。（編輯：陳政偉）1130423