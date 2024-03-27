習近平與美商界人士會面 強調兩國交流與合作

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（中央社台北27日電）中國國家主席習近平今天上午在北京人民大會堂與美國工商界和戰略學術界代表會面，強調中美兩國各界人士要「多來往、多交流、多合作」。

據新華社與央視報導，習近平在會中發表談話時表示，中美之間「你中有我，我中有你」就是透過交流，交流、合作，最後交融。思想上也是一樣，不同的分歧永遠會存在，因為人和人是不一樣的，一家人也是不一樣的，但是「求大同、存小異」，建立更多的共識，國家之間、家庭之間、親人之間都是這樣的。

他說，中美關係史是一部兩國人民友好交往的歷史，過去靠人民書寫，未來更要靠人民創造。兩國各界人士要多來往、多交流、多合作。

另據路透社引述知情人士透露，約有20家企業的相關人員受邀參加這場會見，包含黑石集團執行長蘇世民（Stephen Schwarzman）、聯邦快遞執行長辛柏文（Raj Subramaniam）、高通執行長艾蒙（Cristiano Amon）等人，整場會面時間約持續90分鐘。

報導也再次提及，在習近平今天與美國商界人士會面之前，中國國務院總理李強並沒有依照慣例在24日至25日舉行的中國發展高層論壇中，以總理座談會方式與與會的商界人士會面，這引發了人們對中國「透明度」的擔憂。

此外，儘管中國高層持續向海外投資者公開示好，但習近平對「國家安全」的日益重視，讓許多企業擔心，不確定可能會在哪些方面越界。（編輯：吳柏緯/廖文綺/邱國強）1130327