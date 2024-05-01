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新北打造中和人工智慧路廊 降低塞車、優先救護

2024/5/1 13:31
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（中央社記者黃旭昇新北1日電）新北市交通局今天表示，今年將完成中和區中山智慧型動態號誌路廊，依據偵測的車流量調整交通號誌秒數；不但可降低塞車，節能減碳，還可讓救護車優先通行，縮短黃金救援時間。

交通局長鍾鳴時在市政會議專題報告「智慧交通」，今年精進改善重心包括，建構AI人工智慧運輸路廊、設置交通號誌UPS不斷電系統，穩定供電，節省交通指揮警力。

鍾鳴時表示，新北人口全國之冠，汽機車輛數也是全國最多，市府建置智慧型站牌、全智慧停車場，停車管理平台、與充電設備平台，紓解市民停車需求。

他說，市民最詬病塞車，2026年將在三重區第二行政中心，打造整合交通、停車及公共運輸的智慧運輸中心，以先進、科學、人性的交通管理，盼望達成道路交通事故零死亡的願景。

交通局表示，今年將在中和區中山路廊打造人工智慧動態號誌運輸走廊，利用人工智慧型攝影機、介接Google通信資料、電腦大數據分析、儀表板即時控制及感測等，智慧型運輸系統（ITS）技術，可自動偵測車流壅塞程度。

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交通局說，透過這項系統，可即時調整號誌秒數，改善並降低道路塞車狀況，也達到節能減碳的效果。這項系統之前已在淡水民權路廊、五股成泰路廊、汐止大同路廊等完成8處。中和區將會是第9處智慧運輸路廊。

消防局長李清安於會中表示，系統介接救護車的衛星定位系統，有利於救護車行駛到智慧型路廊時，可提前轉換綠燈，或延長綠燈秒數，縮短黃金救援時間，有利搶救病患生命。（編輯：方沛清）1130501

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