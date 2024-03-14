更多編輯台推薦新聞：
美傳奇勵志男亞歷山大逝世 患小兒麻痺困「鐵肺」70年破紀錄
國際

美傳奇勵志男亞歷山大逝世 患小兒麻痺困「鐵肺」70年破紀錄

蒲亭掌權24年為何能一選再選？總統大選看俄羅斯式民主
專題

蒲亭掌權24年為何能一選再選？總統大選看俄羅斯式民主

周思齊引退倒數 二度堅拒黑道恐嚇放水的亞洲選球王
運動

周思齊引退倒數 二度堅拒黑道恐嚇放水的亞洲選球王

陳彥博不休息橫越瑞典極地 完賽睡15小時：更珍惜日常生活
運動

陳彥博不休息橫越瑞典極地 完賽睡15小時：更珍惜日常生活

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
蔡總統會柯文哲談政黨溝通平台等4議題 也盼與朱立倫會面
首頁 / 地方

加強安全 新北建議學生交通車設駕駛手機袋避分心

2024/3/14 18:10
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙新北14日電）有鑑於康橋校車翻覆且新北市區公車業者多有承接學生交通車服務，新北市府要求相關安全措施等應比照市區公車標準執行，且車尾應張貼警示標誌，建議設駕駛手機袋避免分心。

新北市政府交通局說，駕駛手機袋是設在駕駛座上方高處的一個不透明袋子，能避免駕駛受手機影響分心；教育局說，會將相關行車規範、注意事項納入學校交通車契約、檢核表參考。

康橋國際學校秀岡校區校車11日晚間在台北市文山隧道內翻覆，20人受傷就醫，皆已出院。

新北市府交通局昨天邀集公路局台北區監理所、警察局交通警察大隊、教育局與各市區公車業者等，針對加強大客車行車安全措施進行意見交流，並逐一檢視車輛標示、乘客保險、教育訓練、日常安檢、緊急通報等項目。

新北交通局長鍾鳴時透過新聞稿表示，水金九地區山路蜿蜒狹窄，強化大客車行車安全更是刻不容緩，公車業者平時應定期加強檢查煞車及輪胎，交通局也會嚴格督導公車業者，要求下坡路段應緩速慢行，狹窄路段互相禮讓；公車業者也會協助檢視山區路段是否照明不足，由交通局轉請相關單位改善。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

鍾鳴時表示，有鑑於康橋校車事故，新北市長侯友宜特別指示全面加強學生交通車安全，及提升夜間大客車行駛山區道路與快速道路安全；尤其新北市區公車業者多有承接學生交通車業務，因此要求行車安全措施、車輛維護保養頻率應比照市區公車標準執行，車尾應張貼警示標誌。

新北交通局運輸管理科長林詩欽表示，除了防範駕駛或用路人駕駛行為缺失，大客車也應落實各項日常安檢，如安全門與胎紋檢查，以降低事故發生機率，也要熟悉通報流程與聯繫電話，才能在事故發生時即時救災，將損傷降至最低。（編輯：張銘坤）1130314

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.63