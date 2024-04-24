新北紅黃單震損建物21棟 市府將放寬都更門檻

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（中央社記者王鴻國新北24日電）根據統計，新北市紅黃單震損建物21棟，市府決定放寬相關規定，包括降低同意門檻到80%，並以原容積1.5倍重建外，且劃定更新地區把送案門檻降為50%，以利重建。

新北市議會今天下午進行市長施政報告，其中包括食安及地震議題，民眾黨議員陳世軒表示，根據書面報告，在這場花蓮地震中，新北市毀損的房屋共有21棟，全市還有200多所學校的校舍受損。

根據書面資料，這次紅單建築6件，土城和中和區各2件、八里及三重各1件；黃單建築15件，土城6件、中和2件、新店3件，新莊、五股、三重、汐止各1件。

書面資料中，市府指出，為協助受災戶儘速重建，檢討現行防災都更專案計畫並修法擴大適用對象，納入紅單及黃單震損建物，並按危險性調整同意門檻，針對停用海砂屋及紅單建物同意門檻由90%降低至80%，加速危險建物都更，以原容積1.5倍進行重建，讓住戶遠離危險居住環境。

市府表示，啟動迅行劃定更新地區作業，將原本一般都市更新提案的80%同意比率門檻降低至50%同意，加速住戶重建進度，儘早啟動都更重建作業。另外，還將提供弱層補強及立面修繕等補助申請。（編輯：李錫璋）1130424