新莊頤品宴會廳疑食物中毒 朝野議員促速查肇因

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（中央社記者王鴻國新北2日電）新北市新莊頤品大飯店宴會廳發生疑似食物中毒事件，在地常跑攤的藍綠白市議員表示，為避免影響外食族食安信心，新北市府應盡速找出肇因，才能讓民眾有信心外出好好吃一頓飯。

藍綠白市議員今天分別指出，寶林茶室食物中毒案造成三重區2名民眾死亡，鄰近三重的新莊區又發生頤品大飯店宴會廳疑似食物中毒事件，衛生局雖已要求業者暫停營業，但這已引起在地對食安的恐慌。

民進黨議員翁震州向中央社記者表示，頤品大飯店是新莊大型聚餐地點，更是各政黨選舉造勢及地方跑攤常去場所，此事件不僅衝擊大家過去對飯店的食安的信心，也造成外食族信心危機。

他說，這次頤品事件造成62人腸胃不適，受到影響人數不少，希望新北市府要盡快找出原因，才能讓大家安心敢出來消費，好好地吃一頓飯。

國民黨議員戴湘儀對中央社記者表示，寶林茶室的案子還沒落幕，大家對食安的問題都很謹慎。新北市衛生局對新莊頤品大飯店案依照規定程序作業，應給予肯定。但3月26、27日就出現案例，卻到3月31日才獲得通報並在今天才對外公布，這樣的時程有點慢，未來應該要縮短。

她說，尊重頤品大飯店認為是外食所致的說法，但也呼籲業者應針對自家供餐環境及流程進行檢討，降低再發生的機率，同時也要求衛生局應該要增加稽查頻率與項目，以督促業者加強自我管理。

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民眾黨議員陳世軒發布新聞稿表示，寶林茶室食物中毒案尚未落幕，如今再發生頤品大飯店疑食物中毒案，導致目前人心惶惶，如今正值各公司行號的春酒旺季，新北市政府須扛起監督責任，將類似情況發生機率降到最低。

陳世軒指出，新北市衛生局雖已對此飯店進行檢驗，並勒令暫停作業，但因攸關市民安全，呼籲新北市府不要事發後再來補破網，務必平時就要落實對各營業場所的衛生稽查，確保餐廳都符合衛生標準，保障民眾安全。（編輯：戴光育）1130402