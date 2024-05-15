台積電及文曄等大案挹注 前4月對外投資額年增逾6成
（中央社記者劉千綾台北15日電）經濟部表示，受文曄科技、台積電等投資大案挹注，今年前4月對外投資金額達120億29萬9000美元，年增逾6成，其中對新南向國家投資件數、金額同樣成長，累計前4月投資金額年增達77%，主要投資對象為新加坡、越南及泰國。
經濟部投資審議司今天公布今年前4月整體對外投資情形，累計前4月核准對外投資件數為243件，較去年同期增加約5成；投資金額計120億29萬9000美元（折合新台幣3600億897萬元），年增61.10%。
經濟部表示，今年前4月核准大型投資案，包括文曄科技以39.8億美元收購加拿大FUTURE ELECTRONICS INC.全數股權、台積電以30億美元增資英屬維京群島TSMC GLOBAL LTD.，以及保瑞藥業以2.1億美元，增資美國BORA PHARMACEUTICALS USA INC.等。
對新南向國家投資方面，經濟部今年前4月核准件數為108件，年增68.75%，投資金額為29億8932萬8000美元（折合新台幣896億7984萬元），較去年同期增加77.38%，其中投資金額較大者為新加坡、越南及泰國。
反觀對中國大陸投資，今年前4月核准件數為94件，較去年同期減少22.31%；核准投資金額為10億8229萬2000美元（折合新台幣324億6876萬元），年增19.76%，主要為前述文曄科技投資案間接取得大陸地區投資事業股權所致。
僑外來台投資部分，經濟部今年前4月核准件數為693件，年增0.87%，核准投資金額為16億9895萬4000美元（折合新台幣509億6862萬元），年減48.63%。
經濟部說明，主因去年同期間核准德商YUNLIN HOLDING GMBH以新台幣292億元增資允能風力發電股份有限公司、美商MICROSOFT CORPORATION以4.3億美元增資台灣微軟等大型投資案，推高比較基期。
至於陸資來台投資，經濟部今年前4月核准件數為11件，年增22.22%；投資金額為1121萬7000美元（折合新台幣3億3651萬元），較去年同期減少9.88%。
根據經濟部統計，自民國98年6月30日開放陸資來台投資以來，截至今年4月累計核准陸資來台投資件數為1597件，核准金額計為26億716萬2000美元（折合新台幣782億1486萬元）。（編輯：林興盟）1130515
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